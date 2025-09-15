जौनपुर हादसा; पीड़ितों के लिए पहुंची खटारा बसों को देख DM का आरटीओ पर फूटा गुस्सा, बोले-बस तुम्हारी नौकरी खा जाएगी...
हादसे से बचे यात्रियों को छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए पहुंचीं दो बसों के ड्राइवर ने अधिकारियों के सामने बताई कमियां
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 7:12 PM IST
जौनपुर: छत्तीसगढ़ से अयोध्या दर्शन कर काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी डबल डेकर बस लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर क्रॉसिंग के आगे फोर लेन पर हादसे का शिकार हो गई. बस ने सोमवार की सबुह ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रेलर में टक्कर मार दी, जिसमें चार श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. हादसे के बाद शासन-प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई लेकिन आरटीओ ने किरिकरी करा दी. जिससे डीएम दिनेश चंद्र भड़क गए.
दरअसल, हादसे बाद सुरक्षित बचे श्रद्धालुओं को पुलिस लाइन के बहुद्देशीय हाल में रोका गया था. जहां जिलाधिकारी दिनेश चंद ने यात्रियों छत्तीसगढ़ के उनके जिले तक पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्था कराई. लेकिन जो बस आई उसके ब्रेक में दिक्कत थी. इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी यात्रियों को बस में चढ़ाने के बाद से उतार लिया और आरटीओ पर जमकर भड़क गये.
इसे भी पढ़ें-जौनपुर में दर्दनाक हादसा; छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रेलर से भिड़ी, 4 की मौत, कई घायल