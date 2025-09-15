जौनपुर हादसा; पीड़ितों के लिए पहुंची खटारा बसों को देख DM का आरटीओ पर फूटा गुस्सा, बोले-बस तुम्हारी नौकरी खा जाएगी...

ETV Bharat / state

हादसे से बचे यात्रियों को छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए पहुंचीं दो बसों के ड्राइवर ने अधिकारियों के सामने बताई कमियां

डीएम दिनेश चंद्र. (Etv Bharat)
September 15, 2025

जौनपुर: छत्तीसगढ़ से अयोध्या दर्शन कर काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी डबल डेकर बस लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर क्रॉसिंग के आगे फोर लेन पर हादसे का शिकार हो गई. बस ने सोमवार की सबुह ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रेलर में टक्कर मार दी, जिसमें चार श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. हादसे के बाद शासन-प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई लेकिन आरटीओ ने किरिकरी करा दी. जिससे डीएम दिनेश चंद्र भड़क गए.


दरअसल, हादसे बाद सुरक्षित बचे श्रद्धालुओं को पुलिस लाइन के बहुद्देशीय हाल में रोका गया था. जहां जिलाधिकारी दिनेश चंद ने यात्रियों छत्तीसगढ़ के उनके जिले तक पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्था कराई. लेकिन जो बस आई उसके ब्रेक में दिक्कत थी. इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी यात्रियों को बस में चढ़ाने के बाद से उतार लिया और आरटीओ पर जमकर भड़क गये.

फोन पर ही डीएम ने लगाई डांट. (ETV Bharat)
डीएम का तेवर देख तत्काल दूसरी बस की व्यवस्था कराई गई. लेकिन दूसरी बस जब आई तो उसका टायर खराब निकला. फिर क्या था जिलाधिकारी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. डीएम ने टेलिफोनिक वार्ता में आरटीओ को सख्त लहजे में कहा कि यह बस तुम्हारी नौकरी खा जाएगी... जितनी जल्दी हो सके दूसरी सही बस भेजो, जिससे श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य पर भेजा जा सके. फिलहाल कुछ देर बाद तीसरी बस आई और श्रद्धालुओं को भेजा गया. वहीं, डीएम ने मौके पर ही पहली और दूसरी बस को 15 दिन के लिए सीज करने का आदेश दे दिया.डीएम जौनपुर ने सुरक्षित श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना और आश्वासन दिया कि प्रशासन हर संभव मदद करेगा. उन्होंने भोजन और नाश्ते की व्यवस्था भी कराई. लगभग 39 श्रद्धालुओं को दूसरी बस से उनके जिले के लिए पुलिसकर्मियों की निगरानी में रवाना किया गया. एक बस ड्राइवर ने बतायाकि बस का टायर खराब होने की चलते दूर का सफर नहीं कर सकता है. आरटीओ विभाग के द्वारा दबाव बनाकर बस को भेजना चाह रहा है, नहीं जाने पर बस को सीज कर दिया गया.

