पंप पर जेनरेटर में डीजल की जगह डाल दिया पेट्रोल, लग गई भीषण आग, डीजे हुआ खाक - HARIDWAR DJ FIRE

डीजी में लगी आग ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team

रुड़की: हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में उस समय हंगामा हो गया, जब एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी ने जेनरेटर में डीजल की जगह पेट्रोल भर दिया. इसके बाद जब उस जेनरेटर से पेट्रोल निकालने लगा तो अचानक आग लग गई. बताया गया है कि वाहन चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई. इस घटना में लोडर वाहन और उस पर लदा डीजे जलकर खाक हो गया. देर तक चले इस हंगामे के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई और फिर समझौता भी हो गया. डीजे ले जा रहे वाहन में लगी आग (Video- ETV Bharat)

