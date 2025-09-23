ETV Bharat / state

दंतेश्वरी मंदिर में पंच धातु ज्योति कलश की स्थापना, 10 विदेशी श्रद्धालुओं ने भी जलवाए दीये

जगदलपुर : शारदीय नवरात्रि पर्व के दौरान ऐतेहासिक दंतेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है. नवरात्रि पर्व के दौरान भक्त मंदिर के बाहर कतार लगाकर देवी का दर्शन कर रहे हैं. नवरात्रि के पहले दिन बस्तर राजपरिवार के सदस्यों ने भी पूजा पाठ किया और ज्योति कलश की स्थापना की. इसके साथ ही मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में भक्तों ने मनोकामना दीप प्रज्वलित की है. जिसमें तेल और घी के जलते दीप शामिल हैं. भारत देश के अलग-अलग राज्यों के अलावा विदेश के 10 भक्तों ने अपनी मनोकामना दीप जलाई है. जिसमें लंदन, कनाडा और यूएसए के भक्त शामिल हैं.





सदियों से चली आ रही है परंपरा : बस्तर राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने बताया कि अखंड ज्योत ज्योति कलश की परंपरा सदियों से चली आ रही है. 2 तरह की ज्योति कलश जलाई जाती है. एक ज्योति कलश में शक्ति की पूजा होती है. जिसमें तलवार, गणेश और कलश में चांदी, सोना सिक्का ऐसे 5 धातुओं के अंग डाले जाते हैं. उसकी पूजा अर्चना की जाती है. असंख्य बस्तर में रहने वाले सभी लोगों के लिए संकल्प लेकर पूजा अर्चना की जाती है.