जैसलमेर: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी शनिवार को जैसलमेर दौरे पर पहुंचीं. सबसे पहले उन्होंने रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर मत्था टेका और प्रदेश व देश की सुख-शांति तथा समृद्धि की कामना की. उन्होंने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से इस बार पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है और वे प्रार्थना करती हैं कि आगे भी प्रदेश और देश तरक्की करता रहे तथा राजस्थान की जनता पर बाबा रामदेव का आशीर्वाद बना रहे. रामदेवरा में उप मुख्यमंत्री ने नेत्र महाकुंभ में भी हिस्सा लिया. उन्होंने आयोजन स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आयोजक संस्था के कार्यों की प्रशंसा की. इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने नेत्र महाकुंभ के लिए 20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की.

मोहनगढ़ में कर्नल सोनाराम को श्रद्धांजलि : रामदेवरा कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री मोहनगढ़ पहुंचीं. यहां उन्होंने हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के पैतृक निवास पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए. साथ ही उन्होंने उनके पुत्र और अन्य परिवारजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की तथा परिवार को ढांढस बंधाया.

जैसलमेर जिला मुख्यालय में समीक्षा बैठक : इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जैसलमेर जिला मुख्यालय पहुंचीं, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जैसलमेर और बाड़मेर जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग और महिला व बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली. बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से विभागवार फीडबैक लिया और न्यून प्रगति वाले विभागों को सुधार के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर और अधिकाधिक पहुंचना चाहिए.

पिछली सरकार पर साधा निशाना : मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि “अगर पिछली सरकार अच्छी होती तो राजस्थान से नहीं जाती.” उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने राजस्थान का खजाना खाली छोड़ दिया और मौजूदा सरकार को कई समस्याएं विरासत में मिली हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सभी बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही है और खुद भी समय-समय पर रिव्यू मीटिंग लेकर प्रगति की निगरानी की जा रही है.

“हम बड़ी-बड़ी घोषणाएं नहीं करेंगे” : दीया कुमारी ने कहा कि उनकी सरकार केवल वही घोषणाएं करती है जिन्हें 100 प्रतिशत धरातल पर उतारा जा सके. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की तरह बड़ी-बड़ी और बेकार घोषणाएं करने का कोई फायदा नहीं. साथ ही उन्होंने बताया कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जिसमें यदि पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं दी जाएं तो विकास अपने आप होगा।.उन्होंने कहा कि पिछले साल 23 करोड़ से ज्यादा पर्यटक राजस्थान घूमने आए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.