भीलवाड़ा व बूंदी में 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी दीपावली

दीपावली मनाने की तिथि को लेकर चल रहे भ्रम के बीच भीलवाड़ा व बूंदी में ज्योतिषाचार्यों की बैठक हुई.

Diwali In Bhilwara
ज्योतिषाचार्य पंडित योगेंद्र शर्मा (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 3:32 PM IST

4 Min Read
भीलवाड़ा: दीपावली की तिथि को लेकर पिछले वर्ष की भांति इस बार ​भी असमंजस चल रहा है. इस बीच भीलवाड़ा के ज्योतिषियों ने जिले में 21 अक्टूबर को दीपावली मनाना शुभ बताया है. इसी प्रकार बूंदी में भी 21 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी.

भीलवाड़ा के ज्योतिषाचार्य पंडित योगेंद्र शर्मा ने बताया कि दीपावली को लेकर वर्ष 2024 में भी भ्रम था. इस वर्ष भी यह भ्रम चल रहा है. इस पर उन्होंने श्रीधर सहित 50 तरह के पंचांगों से ज्योतिष गणना की. इन सभी पंचांगों की गणना के अनुसार 21 अक्टूबर को दीपावली मनाना उचित है. इन पंचांगों में दीपावली मनाने को लेकर एक वर्ष पहले ही लिख दिया था कि वर्ष 2025 में 21 अक्टूबर को दीपावली का पर्व है. पंचांग के आधार पर 21 अक्टूबर को दीपावली मनाना उचित है, क्योंकि 21 अक्टूबर को शाम तक अमावस्या है. सुबह पितरों का पूजन-तर्पण करने के बाद देव पूजन करने के अधिकारी बनते हैं. सिंह लग्न में पूजा बता रहे हैं. हर स्थिति के ग्रह व लग्न की गति बदलती रहती है. अगर 2 दिन प्रदोष काल के समय अमावस्या छू रही हो तो दूसरी अमावस्या को दीपावली पर्व मनाना श्रेष्ठ है.

22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा: पंडित योगेंद्र शर्मा ने बताया कि मध्यांतर में ग्रहणकाल होता है, तब दीपावली नहीं मना सकते हैं, लेकिन इस बार ग्रहण काल भी नहीं है. दीपावली के दिन दिनभर लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं. वृषभ लग्न व गोधूलि मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है, फिर भी दीपावली के दिन दिनभर पूजा-अर्चना कर सकते हैं, पूरा दिन पूजन के लिए श्रेष्ठ है.

विद्वत परिषद का निर्णय: भीलवाड़ा विद्वत परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि दीपावली 21 अक्टूबर को भीलवाड़ा में मनाई जाएगी. सिद्धबली हनुमान मंदिर के महंत जागेश्वर दास के सानिध्य में और विद्वत परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र व्यास की उपस्थिति में सर्व ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि श्रीधर पंचांग में दीपावली 21 अक्टूबर 2025 को है और धर्मसिंधु, निर्णयसिंधु आदि ग्रंथ के अनुसार अगर दो दिवस अमावस्या हो तो दूसरी अमावस्या को दीपावली पर्व मनाना चाहिए. अगले दिन प्रतिपदा को अन्नकूट पर्व मनाया जाता है. अमावस्या के दिन सुबह पितृ कर्म होता है, उसके पश्चात देव पूजन होता है, देव पूजन के पश्चात पितृ पूजन नहीं होता है. इसी आधार पर 21 अक्टूबर को दीपावली पर्व मनाना चाहिए. परिषद ने सरकार से 21 अक्टूबर को ही सरकारी छुट्टी घोषित करने की अपील की. इस सभा में अशोक व्यास, धर्मेश व्यास, दिनेश शर्मा, राजेश शर्मा, गोपाल शर्मा, गोरी शंकर शर्मा, रोहित शर्मा, शिव नारायण, कमलेश, हिमांशु, ओम ओझा, प्रहलाद, पंडित दिनेश और ऋषि शर्मा आदि उपस्थित थे.

बूंदी में ज्योतिष व धर्मशास्त्र परिषद की बैठक: दीपावली की तिथि तय करने के संबंध में जिले में धार्मिक निर्णयों की दिशा तय करने वाली संस्था 'ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र परिषद' की विशेष बैठक हुई. इसमें सर्वसम्मति से यह घोषणा की गई कि इस वर्ष दीपावली एवं महालक्ष्मी पूजन 21 अक्टूबर (मंगलवार) को ही मनाया जाएगा. लाल बिहारीजी चौक स्थित माधव ज्योतिष कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीकांत शर्मा (चालकदेवी वाले) ने की. परिषद के मंत्री पंडित पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि दीपावली पर्व को लेकर लोगों के बीच उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई.

शास्त्र सम्मत प्रमाणों के साथ निर्णय: बैठक में पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा ने धर्मसिंधु और निर्णयसिंधु ग्रंथों के आधार पर स्पष्ट किया कि यदि अमावस्या सूर्योदय से आरंभ होकर साढ़े तीन प्रहर तक रहती है और अगले दिन प्रतिपदा का मान अमावस्या से अधिक होता है, तो उदयकालीन अमावस्या पर ही दीपावली मनाना शास्त्रसम्मत होता है. उन्होंने बताया कि इस बार 21 अक्टूबर को सूर्योदयकालीन अमावस्या गोधूलि बेला तक व्यापिनी रहेगी, इ​सलिए इसी दिन महालक्ष्मी पूजन करना पूर्णतः उचित है. उन्होंने कहा कि निर्णयसिंधु के अनुसार यदि अमावस्या प्रदोषकाल में आती है तो उसी दिन दीपावली मनानी चाहिए और यह स्थिति 21 अक्टूबर को विद्यमान है.

