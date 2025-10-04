ETV Bharat / state

दीपावली से 15 दिन पहले ट्रेनें रिग्रेट, तत्काल टिकट मिलना भी मुश्किल, अब इन ट्रेनों का सहारा

बता दें कि वर्तमान में दीपावली के आसपास की तारीख में भोपाल से लंबी दूरी वाली ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं. ऐसे में लोगों को वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा है. हालांकि, दीपावली व अन्य त्योहारों पर तत्काल टिकट यात्रियों का सहारा बनती है, लेकिन इसके लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि तत्काल टिकट के लिए भी काउंटर पर लंबी कतारें लग रही हैं. वहीं, अब 1 अक्टूबर से आम यात्री आधार को आईआरसीटीसी से लिंक कराकर 15 मिन्ट पहले टिकट ले सकता है.

भोपाल : दीपावली में 15 दिन बाकी है, लेकिन जैसे-जैसे त्योहार की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है. दीपावली से कुछ दिन पहले तो कुछ ट्रेनों में वेटिंग इतनी बढ़ गई है कि ट्रेनों में नो रूम यानी टिकट बंद दर्शाया जा रहा है. लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकट रिग्रेट हो गया है. अभी से भोपाल से दिल्ली, नागपुर, मुंबई, पटना, प्रयागराज व ग्वालियर जाने वाली अधिकतर ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं, ऐसे में यात्रियों को वेटिंग टिकट मिलना भी बंद हो गया है. वहीं कुछ ट्रनों में वेटिंग 100 के पार पहुंच गई है.

भोपाल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने बताया, '' रेल प्रशासन द्वारा आगामी दीवाली व छठ त्यौहारों व अतिरिक्त भीड़ देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. इसी कड़ी में भोपाल मंडल से रानी कमलापति-दानापुर-रानी कमलापति, रीवा-रानी कमलापति-रीवा, रीवा-डॉ.अम्बेडकर नगर-रीवा, रीवा-हडपसर-रीवा व सोगरिया-दानापुर-सोगरिया के मध्य स्पेशल ट्रेनें संचालित हो रही हैं.

भोपाल से दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियों में वेटिंग

दीपावली के त्योहार के मद्देनजर भोपाल से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन भी फुल हो चुकी हैं. दीपावली के आसपास चंडीगढ़ संपर्क क्रांति ट्रेन के स्लीपर और एसी डिब्बे रिजर्व हो चुके हैं. अब इनमें टिकट नहीं होने से नो रुम दिखाया जा रहा है. इसके अलावा दिल्ली की ओर जाने वाली निजामुद्दीन-श्री नगर सुपर फास्ट, सचखंड एक्सप्रेस, केरला एक्स्रपेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस, मदुरै-चंडीगढ़ एक्सप्रेस, पंजाब मेल, छत्रपति शिवाजी- अमृतसर एक्सप्रेस, पातालकोट एक्सप्रेस, दक्षिण एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, ग्रैंड ट्रक एक्सप्रेस, गोवा एक्स्रपेस, गोंडवाना एक्सप्रेस, तमिलनाडू एक्सप्रेस, एपी एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्स्प्रेस और कर्नाटक एक्सप्रेस में टिकट मिलना बंद हो गई है.

भोपाल से नागपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों की स्थिति

भोपाल से नागपुर की ओर जाने वाली गाड़ियों में भी दीपावली से पहले ही काफी भीड़ शुरु हो गई है. केरल एक्सप्रेस, नवयुग एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस, भगत की कोठी, दक्षिण एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती , समता एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और राप्ति सागर में यात्रियों को अब वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा है. जबकि कुछ ट्रेनों लंबी वेटिंग चल रही है.

भोपाल से मंबई की ओर जाने वाली ट्रेन

भोपाल से मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनों में अधिकतर सीटें फुल हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ट्रेनों में सीमित सीटें बाकी है. जबकि अमृतसर-छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एक्सप्रेस, मंगला एक्सप्रेस, पंजाब मेल और कामायनी एक्सप्रेस में रजिर्वेशन टिकट रिग्रेट बता रहा है. अब इन ट्रेनों वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा है.

भोपाल से ग्वालियर जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग

निजामुद्दीन श्री नगर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, मंगलदीप एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस, मदुरै-चंडीगढ़ सुपरफास्ट, पंजाब मेल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल- अमृतसर एक्सप्रेस, पातालकोट सुपर फास्ट, दक्षिण एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, गेाव एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस, तमिलनाडू एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रे, आरकेएमपी-निजामुद्दीन एक्सप्रेस और कर्नाटक एकस्प्रेस में टिकट नहीं मिल रहा है.

भोपाल रेल मंडल से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि गाड़ी संख्या 02192 रीवा से रानी कमलापति साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आगामी 1 नवम्बर 2025 तक प्रत्येक शनिवार को रीवा स्टेशन से दोपहर 12.30 बजे प्रस्थान कर उसी दिन रात 21.15 बजे रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंचगी. इसी प्रकार गाड़ी संख्या 02191 रानी कमलापति से रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आगामी 01 नवम्बर 2025 तक प्रत्येक शनिवार को रानी कमलापति स्टेशन से रात 22.15 बजे प्रस्थान कर और अगले दिन सुबह 07.20 बजे रीवा स्टेशन पर पहुंच रही है.

