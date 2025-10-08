ETV Bharat / state

बिहार में इस दिन रहेगी दीपावली की छुट्टी, नीतीश सरकार ने लिया फैसला

पटना: बिहार में दीपावली की सरकारी छुट्टी अब 20 अक्टूबर को होगी. नीतीश सरकार ने पहले दीपावली की सरकारी छुट्टी 22 अक्टूबर को तय की थी. सरकार की ओर से जो कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें एनआई एक्ट के तहत दीपावली की छुट्टी 22 अक्टूबर और चित्रगुप्त पूजा समेत भाईदूज की छुट्टी 23 अक्टूबर घोषित की गई थी.

छुट्टी को लेकर अधिसूचना जारी: दीपावली की छुट्टी को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है. उसमें कहा गया है कि राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुरम पटना से 26 जुलाई 2024 को प्राप्त पत्र के अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 1.10.2024 को 2025 के लिए सरकारी अवकाशों की सूची में दीपावली 22.10.2025 को घोषित की गई थी.

20 अक्टूबर दिवाली की छुट्टी: प्राप्त सूचना के आधार पर 2025 में दीपावली का त्योहार 22.10.2025 के स्थान पर 20.10. 2025 सोमवार को मनाया जाना है, इसलिए एनआई एक्ट के तहत घोषित अवकाश के स्थान पर 22 अक्टूबर की जगह अब 20 अक्टूबर को दीपावली की सरकारी छुट्टी होगी.

पहले की तरह होगी छठ की छुट्टियां: बिहार में 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जा रही है, इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से दीपावली की सरकारी छुट्टी में बदलाव किया गया है. इसके अलावा छठ की छुट्टियां पहले की तरह ही रहेंगी.