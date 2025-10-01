हरियाणा के सीएम का किसानों को दिवाली गिफ्ट, 4.72 करोड़ का मिलेगा मुआवजा, ट्यूबवेल बिल स्थगित, जानें बड़ी घोषणाएं

ETV Bharat / state

हरियाणा के सीएम का किसानों को दिवाली गिफ्ट, 4.72 करोड़ का मिलेगा मुआवजा, ट्यूबवेल बिल स्थगित, जानें बड़ी घोषणाएं

हरियाणा में किसानों को दिवाली से पहले मुआवजा मिलेगा, बिजली बिल और ऋण स्थगित होंगे, लाडो योजना की राशि और MSP सुनिश्चित की जाएगी.

Nayab Saini Big Announcements
Nayab Saini Big Announcements (CM Nayab Saini Social Media)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 1, 2025 at 12:40 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार दिवाली से पहले बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा किसानों को दे देगी. अब तक 6397 गांवों के 5.37 लाख किसानों ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लगभग 31 लाख एकड़ में खड़ी फसल के नुकसान का पंजीकरण कराया है. सरकार ने प्रति एकड़ ₹15,000 तक मुआवजा देने की घोषणा की है. यह कदम प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे किसानों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है.

बाढ़ और जलभराव से नुकसान पर 4.72 करोड़ का मुआवजा: चंडीगढ़ में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हालिया बारिश के चलते घरों, घरेलू सामान और पशुओं को हुए नुकसान के लिए 2386 प्रभावित लोगों को कुल ₹4.72 करोड़ की सहायता राशि दी जा रही है. इनमें से 2371 मकानों को हुए नुकसान पर ₹4.67 करोड़ और 13 पशुओं के नुकसान पर मुआवजा शामिल है. यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है.

लाडो लक्ष्मी योजना की राशि 1 नवंबर को: सीएम सैनी ने जानकारी दी कि "लाडो लक्ष्मी योजना" के तहत 1 नवंबर को महिलाओं के खातों में ₹2100 की राशि ट्रांसफर की जाएगी. योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने दो नंबर जारी किए हैं: टोल-फ्री नंबर 18001802231 और हेल्पलाइन नंबर 01724880500. इस योजना का मकसद बेटियों को सामाजिक और आर्थिक समर्थन देना है, ताकि वे सशक्त बन सकें.

ट्यूबवेल बिजली बिल और फसली ऋण की वसूली स्थगित: मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देते हुए ऐलान किया कि ट्यूबवेल कनेक्शन के बिजली बिलों का भुगतान अब दिसंबर 2025 तक स्थगित रहेगा. पहले ये बिल जुलाई 2025 तक देय थे, लेकिन अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जनवरी 2026 से भुगतान किया जा सकेगा. इसके अलावा फसली ऋण की वसूली भी स्थगित कर दी गई है, जिससे लगभग 7.10 लाख किसानों को राहत मिलेगी.

तीन लाख किसानों को ऋण राहत योजना का लाभ: सीएम सैनी ने बताया कि जिन गांवों में बाढ़ से 50% से ज्यादा फसलें बर्बाद हुई हैं, वहां के किसानों को सहकारी समितियों से लिए गए खरीफ सीजन के ऋण की वसूली टाल दी गई है. साथ ही रबी फसलों के लिए नया फसली ऋण भी दिया जाएगा. इस फैसले से करीब तीन लाख किसान ऋण के बोझ से राहत पाएंगे और अगली फसल की तैयारी कर सकेंगे.

धान और बाजरे की खरीद में तेजी, किसानों को 109 करोड़ का भुगतान: मुख्यमंत्री ने बताया कि 30 सितंबर तक प्रदेश की मंडियों में 5 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से 3.58 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है. सरकार ने इस बार धान की खरीद 1 अक्टूबर के बजाय 22 सितंबर से शुरू कर दी थी. किसानों के खातों में अब तक ₹109 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. बाजरा भी 23 सितंबर से खरीदा जा रहा है.

बाजरे पर मिलेगा पूरा MSP: सीएम ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,775 प्रति क्विंटल मिल सके. अगर व्यापारी इससे कम दर पर बाजरा खरीदते हैं, तो सरकार उस अंतर (भावांतर) की भरपाई करेगी. इस फैसले से बाजरा उत्पादक किसानों को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, और उन्हें फसल की उचित कीमत मिल सकेगी.

पंचायती राज संस्थाओं को ₹404 करोड़ की दूसरी किस्त: मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को ₹404.79 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है. यह राशि 5719 पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में भेजी जा रही है. पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार ने पंचायतों को ₹3700 करोड़ से अधिक की राशि विकास कार्यों के लिए दी है.

