हरियाणा के सीएम का किसानों को दिवाली गिफ्ट, 4.72 करोड़ का मिलेगा मुआवजा, ट्यूबवेल बिल स्थगित, जानें बड़ी घोषणाएं

October 1, 2025

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार दिवाली से पहले बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा किसानों को दे देगी. अब तक 6397 गांवों के 5.37 लाख किसानों ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लगभग 31 लाख एकड़ में खड़ी फसल के नुकसान का पंजीकरण कराया है. सरकार ने प्रति एकड़ ₹15,000 तक मुआवजा देने की घोषणा की है. यह कदम प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे किसानों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है. बाढ़ और जलभराव से नुकसान पर 4.72 करोड़ का मुआवजा: चंडीगढ़ में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हालिया बारिश के चलते घरों, घरेलू सामान और पशुओं को हुए नुकसान के लिए 2386 प्रभावित लोगों को कुल ₹4.72 करोड़ की सहायता राशि दी जा रही है. इनमें से 2371 मकानों को हुए नुकसान पर ₹4.67 करोड़ और 13 पशुओं के नुकसान पर मुआवजा शामिल है. यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है. लाडो लक्ष्मी योजना की राशि 1 नवंबर को: सीएम सैनी ने जानकारी दी कि "लाडो लक्ष्मी योजना" के तहत 1 नवंबर को महिलाओं के खातों में ₹2100 की राशि ट्रांसफर की जाएगी. योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने दो नंबर जारी किए हैं: टोल-फ्री नंबर 18001802231 और हेल्पलाइन नंबर 01724880500. इस योजना का मकसद बेटियों को सामाजिक और आर्थिक समर्थन देना है, ताकि वे सशक्त बन सकें. ट्यूबवेल बिजली बिल और फसली ऋण की वसूली स्थगित: मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देते हुए ऐलान किया कि ट्यूबवेल कनेक्शन के बिजली बिलों का भुगतान अब दिसंबर 2025 तक स्थगित रहेगा. पहले ये बिल जुलाई 2025 तक देय थे, लेकिन अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जनवरी 2026 से भुगतान किया जा सकेगा. इसके अलावा फसली ऋण की वसूली भी स्थगित कर दी गई है, जिससे लगभग 7.10 लाख किसानों को राहत मिलेगी.