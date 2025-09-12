ETV Bharat / state

कोटा होकर गुजरेगी कोलकाता-वड़ोदरा दिवाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, देख लें रूट और टाइमटेबल

कोटा: दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर लोग अपने घर जाते हैं और अधिकांश यात्री लंबी दूरी का सफर ट्रेन के जरिए ही करते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेनों में भारी वेटिंग का सामना करना पड़ता है. कन्फर्म टिकट के लिए मारामारी रहती है. इसी का समाधान निकालने के लिए रेलवे सैकड़ों की संख्या में पूजा स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. इन स्पेशल ट्रेनों में कोलकाता से वड़ोदरा के बीच भी एक साप्ताहिक विशेष ट्रेन चल रही है. यह ट्रेन कोटा होकर गुजरेगी, जिससे कोटा के यात्री पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात की यात्रा आसानी से कर सकेंगे. यह ट्रेन कोटा रेल मंडल के दो स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें कोटा जंक्शन और गंगापुर सिटी शामिल हैं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन के मुताबिक ट्रेन नंबर 03109 कोलकाता-वड़ोदरा वीकली फेस्टिवल स्पेशल 30 सितंबर से 25 नवंबर के बीच 9 चक्कर लगाएगी. यह ट्रेन हर मंगलवार को कोलकाता टर्मिनल से सुबह 8:00 बजे रवाना होगी. रात 11:00 बजे यह प्रयागराज पहुंचेगी और अगले दिन बुधवार को सुबह 11:05 बजे कोटा पहुंच जाएगी. इसके बाद शाम 7:45 बजे यह वड़ोदरा पहुंचेगी.

