ETV Bharat / state

दीपावली को लेकर गजब कंफ्यूजन, 20 या 21 अक्टूबर? जानिए ज्योतिषाचार्य का मत

अमावस्या तिथि पर ही होती है दीपावली पूजा, जानें किस तारीख को मनाई जाएगी दीपावली और होगा लक्ष्मी पूजन

Diwali date confusion
कब है दीपावली का त्योहार? (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 10:02 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 10:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Diwali date confusion : दीपावली का त्यौहार देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, अभी नवरात्र चल रही है और नवरात्र खत्म होते ही दीपावली की तैयारी में लोग जुट जाएंगे, और दीपावली के त्यौहार को बेहतर से बेहतर करने के लिए हर कोशिश करेंगे, इसके लिए व्यापारी से लेकर पंडित पुजारी आम नागरिक सभी अपने-अपने स्तर से तैयारियां तेज कर चुके हैं, लेकिन इस बार भी दीपावली को लेकर गजब कन्फ्यूजन बना हुआ है, कोई 20 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार बता रहा है, तो कोई 21 अक्टूबर को बता रहा है, आखिर दीपावली का त्यौहार कब है और ज्योतिष आचार्यों का क्या मत है

कब है दीपावली का त्योहार?

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, '' कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है, इस बार कई विद्वानों के बीच मतभेद हैं, कोई 20 अक्टूबर को बता रहा है कोई 21 अक्टूबर को बता रहा है. वहीं, ज्योतिष शास्त्र निर्णय सिंध के अनुसार जब अमावस्या तिथि रहती है, उसी दिन दीप जलाया जाता है. तो चतुर्दशी दिन सोमवार 20 अक्टूबर को अमावस्या तिथि दोपहर 2:32 बजे पड़ रही है, जो पूरी रात अमावस्या रहेगी, मतलब 20 अक्टूबर को पूरी रात अमावस्या रहेगी, 20 अक्टूबर को दोपहर में 2 बज के 32 मिनट से लेकर के पूरी रात 20 तारीख को अमावस्या तिथि रहेगी जो कि 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को 4.26 बजे तक रहेगी, और 4.26 के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी.

DIWALI LAXSHMI POOJAN date time muhurat
अमावस्या तिथि पर ही होती है दीपावली पूजा (Etv Bharat)

अमावस्या तिथि पर ही होती है दीपावली पूजा

ज्योतिषाचार्य आगे बताते हैं कि अमावस्या तिथि में ही दीप प्रज्वलित कर लक्ष्मी जी की पूजा होती है. लेकिन उदया तिथि के हिसाब से चलें तो अमावस्या दिन मंगलवार को दिन के 4:26 तक है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार 4:26 के बाद प्रतिपदा तिथि हो जाएगी और प्रतिपदा में दीपक नहीं जलाया जाता है.

इस तारीख को ही मनाई जाएगी दीवाली

शास्त्र संवत और ज्योतिष के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 को ही दीप प्रज्वलित कर दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा. 20 अक्टूबर को पूरी रात अमावस्या रहेगी तो पूरी रात दीपावली मना सकते हैं और अमावस्या में ही दीपदान किया जाता है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. दूसरे दिन जब प्रतिपदा हो जाएगी तब रात्रि में पूजा नहीं होगी और सारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. नया कारोबार उदया तिथि से प्रारंभ होगा.

Last Updated : September 26, 2025 at 10:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DIWALI DATE TIMING SHUBH MUHURATDIWALI 20TH OCTOBER 2025DIWALI LAXSHMI POOJANMADHYA PRADESH NEWSDIWALI DATE CONFUSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कचरे और रद्दी कागज से बनाई लकड़ी, कोयले जैसी जलती है लेकिन नहीं निकलता धुआं

मैहर में प्रसाद की पंचायत: किस दुकान से कितना प्रसाद लेना जरुरी? जानें नियम

खुरई के इस दुर्गा पंडाल में दूसरों के हित की कामना, भक्ति के रस में डूबा किन्नर समुदाय

कभी सिंधिया राजवंश का पिकनिक स्पॉट थी स्वर्णरेखा नदी, ग्वालियर की लाइफ लाइन हुई नाले में तब्दील

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.