ETV Bharat / state

दीपावली 2025: मनेंद्रगढ़ मारवाड़ी युवा मंच ने घुटरा हाई स्कूल के बच्चों को बांटे दिवाली गिफ्ट

गांव के करीब 300 स्कूली बच्चों को ये गिफ्ट दिए गए.

MARWARI YUVA MANCH
बच्चों को बांटे दिवाली गिफ्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 12, 2025 at 12:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मारवाड़ी युवा मंच ने दीपावली के अवसर पर एक अनूठी पहल करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के घुटरा हाई स्कूल में स्कूली बच्चों के साथ दीवाली उत्सव का आयोजन किया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के स्कूली बच्चों के बीच खुशियां बांटना और उन्हें त्योहार के आनंद से जोड़ना रहा.

दिपावली पर मिला बच्चों को गिफ्ट: मारवाड़ी युवा मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आसपास के दस गांवों के लगभग 300 स्कूली बच्चों ने भाग लिया. बच्चों के मनोरंजन के लिए जादू का शो भी रखा गया था, जिसे देखकर बच्चे खुश हो गए. इस मौके पर बच्चों को भोजन कराया गया उनके बीच मिठाई और चाकलेट भी बांटी गई. बच्चों को दिवाली गिफ्ट के रुप में पटाखे भी मिले.

बच्चों को बांटे दिवाली गिफ्ट (ETV Bharat)

इस प्रकार के आयोजन से बच्चों में आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव बढ़ता है. संस्था का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और ग्रामीण समुदायों के बीच जाकर खुशियां बांटना है, जिससे कोई भी बच्चा खुद को समाज से अलग महसूस न करे: मनीष गोयल, मारवाड़ी युवा मंच


शिक्षक और गांव के लोग भी हुए शामिल: कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों और ग्रामवासियों ने भी उपस्थित होकर इस अनूठी पहल की सराहना की. हाई स्कूल घुटरा के शिक्षक अंतिम राय ने कहा कि ''इस प्रकार के आयोजन से बच्चों को समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है''.

MARWARI YUVA MANCH
बच्चों को बांटे दिवाली गिफ्ट (ETV Bharat)
MARWARI YUVA MANCH
बच्चों को बांटे दिवाली गिफ्ट (ETV Bharat)
मारवाड़ी युवा मंच: मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में मारवाड़ी युवा मंच सालों से सामाजिक कामों में सक्रिय रहा है. गर्मी के दिनों में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से जगह जगह पर प्याऊ की भी व्यवस्था की जाती है. पर्व त्योहार के मौकों पर मंच की ओर से लोगों को त्योहार से जुड़े सामान भी दिए जाते रहे हैं.
MARWARI YUVA MANCH
बच्चों को बांटे दिवाली गिफ्ट (ETV Bharat)

खाद्य विभाग की तैयारी: त्योहार के मौके पर खाद्य विभाग की टीम भी अलर्ट पर है. जिले में मिठाई बनाने और बेचने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. अक्सर त्योहार के मौकों पर मिलावटखोर मिठाइयों में नकली सामान मिलाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का काम करते हैं. खाद्य विभाग इसको लेकर सतर्कता बरत रहा है.

इस बार की दीपावली होगी खास: ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि साल 2025 की दीपावली इस बार बहुत खास होने वाली है. खगोलीय संयोग के साथ दीपावली का त्योहार लेकर लोगों के घर आ रही है. ज्योतिषियों का मानना है कि 20 अक्टूबर को शनि देव वक्री यानी उल्टी चाल में होंगे और वो भी मीन राशि में रहेंगे. ज्योतिष के मुताबिक न्याय और कर्मफल के देवता शनि की वक्री चाल दुर्लभ योग मानी जाती है और इसे चार राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. इस समय का प्रभाव धन, यात्रा और करियर में नई सफलताएं ला सकता है.

NHM कर्मचारियों की तपस्या, सरकार ने दिया संघर्ष का फल, दिवाली जैसा मना उत्सव
DSP और सहायक सेनानी का तबादला, गृह विभाग ने जारी किया आदेश
नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

For All Latest Updates

TAGGED:

MARWARI YUVA MANCHGHUTRA HIGH SCHOOLFOOD AND DRUG DEPARTMENTDIWALI GIFTS FOR CHILDREN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.