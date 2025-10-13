डिटर्जेंट-मिल्क पाउडर से तैयार किया जा रहा नकली खोया; दीपावली पर सेहत बिगाड़ेंगी ये मिलावटी मिठाइयां, ऐसे करें पहचान
गोरखपुर में पकड़ा गया मामला, प्राइवेट बसों को कैरियर बनाकर हो रहा नकली खोये का व्यापार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 4:16 PM IST
गोरखपुर : दीपावली पर हर बार की तरह इस बार भी बड़े पैमाने पर मिलावटी मिठाइयां तैयार की जा रहीं हैं. डिटर्जेंट-मिल्क पाउडर आदि से नकली खोया तैयार किया जा रहा है. ये त्यौहार पर लोगों की सेहत बिगाड़ेंगी. गोरखपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. ऐसे में नकली खोया की पहचान करना जरूरी है.
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने सोमवार की तड़के 4 बजे प्राइवेट बस से बड़ी मात्रा में नकली खोया बरामद किया. मुखबिर की सूचना पर टीम ने यह कार्रवाई की. प्राइवेट बस से कानपुर से एक हजार किलो नकली खोया लाया गया था.
मोबाइल टेस्टिंग वैन की जांच में मिलावट की पुष्टि : सहायक आयुक्त खाद्य के अनुसार गोरखपुर-वाराणसी मार्ग पर मौजूद प्राइवेट बस स्टैंड पर छापेमारी की गई. मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए तुरंत इसकी जांच भी हुई. इसमें मिलावट की पुष्टि हुई. मौके पर नकली खोया का कोई दावेदार सामने नहीं आने पर टीम ने उसे जब्त कर लिया.
ट्रेन में भी मिला मिलावटी खोया : सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि त्यौहार पर अधिक मुनाफा कमाने के फेर में मिलावटखोर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा टीम ने रेलवे स्टेशन पर हमसफर ट्रेन से लाया गया 400 किलो खोया भी जब्त किया.
उन्होंने बताया कि मिलावटखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमाशंकर सिंह, नागेंद्र चौधरी, शैलेंद्र श्रीवास्तव और फूड सेफ्टी ऑन व्हील की प्रभारी भी मौजूद रहे.
गुरुवार-शुक्रवार को भी हुई थी कार्रवाई : इससे पहले गुरुवार को भी को चिलुआताल थाना क्षेत्र के फर्टिलाइजर कॉलोनी स्थित एक मिठाई की दुकान पर विभाग ने छापेमारी की थी. यहां से टीम ने मीठा खोया, रिफाइन, मिल्क पाउडर, ग्लूकोज के नमूने लेकर इन्हें जांच के लिए भेजा था. शुक्रवार को डेढ़ कुंतल मिलावटी सरसों का तेल भी मिला था.
सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि डिटर्जेंट-मिल्क पाउडर, रिफाइन आदि मिलाकर नकली खोया तैयार किया जाता है. इसके अलावा सोडियम सल्फाइट के जरिए भी मिलावटी खोया तैयार किया जाता है.
इस तरह करें नकली खोये की पहचान : एक बर्तन में पानी गर्म करें. इसमें थोड़ा टिंचर आयोडीन और एक चम्मच खोया डाल दें. यदि खोया नीला हो जाता है तो यह असली है वरना ये मिलावटी है. जब खोया खरीदें तो थोड़ा सा अंगुलियों पर रगड़े यदि ये चिकना या फिर दानेदार है तो ठीक है. यदि इसमें रबड़ जैसी खुरदुराहट या केमिकल जैसी गंध आ रही है तो सावधान हो जाइए.
खोया की गोली बनाने की कोशिश करें यदि ये टूटने लगे तो समझ जाइए कि खोया नकली है. इसमें मिलावट हो सकती है. असली खोया मुंह में जाते ही घुल जाता है जब कि नकली खोया मुंह में चिपकने लगता हैं. शुद्ध मावा 24 घंटे ही सही रहता है जबकि नकली खोया कई दिनों तक रखा जा सकता है.
