दिवाली 2025: पटाखा दुकान लगा रहे हैं तो जान ले गाइडलाइन, हो सकती है कार्रवाई

दिवाली में स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानदारों को इन नियमों का पालन करना होगा.

Diwali 2025 Guidelines
दिवाली 2025 गाइडलाइन (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 4:19 PM IST

3 Min Read
रायपुर: कुछ दिनों के बाद दीपों का पर्व दीपावली मनाया जाएगा. दिवाली पर्व को देखते हुए स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए 11 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें कहा गया है कि पटाखा दुकानों के आसपास बचाव से संबंधित गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा. जांच के दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम 2018 और छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर के जिला सेनानी एवं जिला फायर अधिकारी पुष्पराज सिंह ने बताया "दिवाली में स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों का संचालन किया जाता है. ऐसे में पटाखा दुकान के आसपास सावधानियों के संबंध में कुछ गाइडलाइन जारी की गई है. जांच के दौरान गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी."

Diwali 2025 Guidelines
पटाखा दुकान को लेकर गाइडलाइन के 11बिंदु (ETV Bharat Chhattisgarh)

गाइडलाइन के 11बिंदु:

  1. पटाखा दुकान ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी टेंट जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए. बल्कि टीन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए.
  2. पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर और एक दूसरे के सामने पटाखा दुकान नहीं बनाया जाना चाहिए.
  3. पटाखा दुकान में प्रकाश व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप और खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित.
  4. किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए.
  5. विद्युत तारों में जॉइंट या खुला हुआ तार नहीं होना चाहिए. सभी मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए. जिससे शॉर्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह अपने आप बंद हो जाए. दुकान ट्रांसफार्मर के पास नहीं होना चाहिए. उनके ऊपर से कोई भी हाई टेंशन लाइन नहीं गुजरी हुई होनी चाहिए.
  6. सभी पटाखा दुकानों में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशमन यंत्र होना चाहिए.
  7. पटाखा दुकान के सामने कुछ दूरियों में 200 लीटर क्षमता के ड्रम में पानी की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए.
  8. पटाखा दुकान के सामने बाइक और कार की पार्किंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए.
  9. अग्निशमन विभाग और एंबुलेंस का संपर्क नंबर दुकान परिसर के कुछ स्थानों पर लगाया जाना चाहिए.
  10. अग्निशमन वाहन की उपलब्धता के अनुसार शाम 7:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक के समय में स्टैंड बाय ड्यूटी के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है.
  11. अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए.
दिवाली 2025, FIRECRACKER SHOPS IN RAIPUR, DIWALI CRACKERS, GUIDELINES REGARDING FIRECRACKERS, DIWALI 2025 GUIDELINES

