दिवाली 2025: पटाखा दुकान लगा रहे हैं तो जान ले गाइडलाइन, हो सकती है कार्रवाई

रायपुर: कुछ दिनों के बाद दीपों का पर्व दीपावली मनाया जाएगा. दिवाली पर्व को देखते हुए स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए 11 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें कहा गया है कि पटाखा दुकानों के आसपास बचाव से संबंधित गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा. जांच के दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम 2018 और छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर के जिला सेनानी एवं जिला फायर अधिकारी पुष्पराज सिंह ने बताया "दिवाली में स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों का संचालन किया जाता है. ऐसे में पटाखा दुकान के आसपास सावधानियों के संबंध में कुछ गाइडलाइन जारी की गई है. जांच के दौरान गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी."