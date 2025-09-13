ETV Bharat / state

छोटी काशी में बने दीपक रोशन करेंगे श्रीराम की नगरी, दीपोत्सव के लिए अयोध्या भेजे जाएंगे 5 लाख दीये

इस दीपावली जयपुर और अयोध्या नगरी रोशनी के रिश्ते में जुड़ने जा रही है.

दीपावली के लिए 5 लाख दीपक तैयार किए जा रहे
दीपावली के लिए 5 लाख दीपक तैयार किए जा रहे (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2025 at 1:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : इस साल दीपोत्सव के मौके पर जयपुर और अयोध्या नगरी रोशनी के तार में जुड़ेंगे. यह वह खास मौका होगा जब छोटी काशी में तैयार दीपक श्री राम की वनवास से वापसी के अवसर पर अयोध्या नगरी की गली-गली को रोशन करेंगे. इस काम के लिए जयपुर की सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला को आर्डर मिला है. दीपावली के मौके पर 5 लाख दीपक यहां तैयार किए जाएंगे. इसके लिए 10 और गौशालाओं को भी साथ में जोड़ा गया है.

रोजाना 25 हजार दीपक बनाने का लक्ष्य : पिंजरापोल गौशाला में संचालित वैदिक औषधीय पादप केंद्र अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने बताया कि हाल में श्री रामलला अयोध्या सेवा समिति अध्यक्ष डॉ. आचार्य राजानंद शास्त्री ने गौशाला पहुंचकर गाय के गोबर से बन रहे दीपक के काम का जायजा लिया था. गुप्ता ने बताया कि इस विशेष प्रकार के दीपक को तैयार करने के लिए महिला कलाकारों की टीम दिन-रात मेहनत कर रही है. सहायता समूह की 11-11 महिलाओं के पांच समूह इस काम में जुटे हैं. इन 55 महिलाओं का लक्ष्य रोजाना 25000 दीपक तैयार करने का है.

छोटी काशी में बने दीपक रोशन करेंगे श्री राम की नगरी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. Rajasthan: कुचामनसिटी में शिक्षक ने गाय के गोबर से बनाया इको फ्रेंडली घर

इस बार गोमय दिवाली का पैगाम : अतुल गुप्ता कहते हैं कि आज पूरे देश में लोकल फॉर वोकल का पैगाम दिया जा रहा है. ऐसे में दीपोत्सव जैसे त्योहार पर दीपक के माध्यम से स्वदेशी का संदेश दिया जा सकता है. उन्होंने इस कार्य के पीछे भी इसी तरह की सोच रखी है. गुप्ता कहते हैं कि जिस तरह से आज बाजार में चाइनीज सामान बिक रहा है, ऐसे में गौ संरक्षण का संदेश देते हुए दीपक त्योहार की रौनक में चार चांद लगा देंगे. अगर गौशाला से जुड़ी महिलाएं इस तरह के काम से स्वावलंबी बनकर रोजगार हासिल कर रही हैं, तो इससे बेहतर क्या होगा. ऐसे में देसी गाय के गोबर और अन्य प्राकृतिक सामान से बने दीपक अयोध्या पहुंचकर इस दिवाली को गोमय बना देंगे.

इन जड़ी बूटियों से बन रहे दीये
इन जड़ी बूटियों से बन रहे दीये (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. Rajasthan: जयपुर में गाय के गोबर से बने दीपकों से रोशन होगी अमेरिका की दिवाली, 10 लाख दीयों का मिला ऑर्डर

सात जड़ी बूटी से बनेंगे दीपक : इन दीपों की खासियत यह है कि इन्हें देसी गाय के गोबर के साथ ही विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां से तैयार किया जा रहा है. इन जड़ी बूटियों में रीठा, काली हल्दी, सतावर, जटामांसी, अश्वगंधा, सदाबहार और अतिबला के पाउडर को इस्तेमाल किया जा रहा है. दीपक तैयार कर रही महिला पिंकी ने बताया कि इन्हें मजबूती देने के लिए इनके ऊपर सरसों के तेल में काली मिट्टी का लेप किया जाएगा. इसमें गोंद भी मिलाया गया है, ताकी मजबूती के साथ इन दीपक से त्योहार मनाया जा सके.

क्यों बन रहे दीये
क्यों बन रहे दीये (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. Rajasthan: दीपावली पर गाय के गोबर से निर्मित दीये से जगमगाएंगे कई राज्य, कामधेनु थाली से होगी लक्ष्मी-गणेश की पूजा

जलते दीप देंगे हवन की अनुभूति : इन दीपों को प्राकृतिक रंगों से सजाया जा रहा है, जिसके लिए गौशाला की पौधशाला के सूखे हुए फूलों की पत्तियों के रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं, एक अन्य महिला शिमला ने बताया कि वह बीते एक हफ्ते में चार हजार के करीब दीपक तैयार कर चुकी हैं. वे इस काम को दीपावली तक जारी रखेंगी. जयपुर में तैयार होने वाले यह दीपक विशेष प्रकार के होंगे, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ ही हवन की अनुभूति देंगे. विशेष मिश्रण से तैयार दीपक को जलाने पर ये प्रकाश के साथ हवन जैसी सुगंधित खुशबू का अहसास भी करवाएंगे.

जलते दीप देंगे हवन की अनुभूति
जलते दीप देंगे हवन की अनुभूति (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. जयपुर में गोबर और लाख से तैयार पारंपरिक आभूषणों का क्रेज, ऑन डिमांड तैयार हो रही Recycle ज्वेलरी

गौरतलब है कि सरयू के घाट पर होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए अयोध्या में 26 लाख दीये जलाए जाएंगे. इनमें से 5 लाख दीपक जयपुर की 10 अलग-अलग गौशालाओं से तैयार होकर अयोध्या भेजे जाएंगे. गो संवर्धन कार्यक्रम के तहत पिंजरापोल गौशाला में न सिर्फ दीपक और गाय के उत्पादों का प्रचार किया जाता है, बल्कि यहां से तैयार गाय के गोबर से बनी हुई खाद को अरब देशों में भी निर्यात किया जाता है. खजूर की खेती में अरब देशों के व्यापारी और किसान गाय के गोबर से बनी खाद का इस्तेमाल करते हैं.

महिला कलाकारों की टीम दिन-रात मेहनत कर रही
महिला कलाकारों की टीम दिन-रात मेहनत कर रही (ETV Bharat Jaipur)

For All Latest Updates

TAGGED:

FIVE LAKHS DIYAS MADE IN JAIPURDIYAS MADE IN JAIPUR TO AYODHYAAYODHYA RAM MANDIRORGANIC DIYAS SENT TO AYODHYADIWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कोटा होकर गुजरेगी कोलकाता-वड़ोदरा दिवाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, देख लें रूट और टाइमटेबल

ADR Reports: दानवीरों ने भरा रिजनल पार्टियों का खजाना, जानें कितना कमाया और गंवाया

Gmail में आया नया ‘Purchases’ टैब, डिलीवरी ट्रैक करना अब और आसान

पुरानी कारों का फिटनेस टेस्ट होगा महंगा! वाहन मालिकों की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.