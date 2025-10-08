ETV Bharat / state

दिवाली पर असमंजस: 20 या 21 अक्टूबर? जानिए किस दिन मनाई जाएगी दीपावली

दिवाली 20 या 21 अक्टूबर कब है? इस असमंजस को क्लियर करने और दिवाली की सही डेट जानने के लिए आगे पढ़ें...

Diwali 2025
दिवाली 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 8, 2025 at 2:36 PM IST

कुरुक्षेत्र: इस बार दिवाली की तारीख को लेकर लोगों में भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. कहीं 20 अक्टूबर का जिक्र है, तो कहीं 21 अक्टूबर की चर्चा है. ऐसे में लोग यह तय नहीं कर पा रहे कि मां लक्ष्मी की पूजा किस दिन करें. इस बारे में सही जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने कुरुक्षेत्र के पंडित पवन शर्मा से बातचीत की.

आखिर क्यों है दिवाली की तारीख को लेकर भ्रम: पंडित पवन शर्मा ने बताया कि, "दिवाली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है. अमावस्या के दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी-गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है. इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 बजे से हो रही है, जो कि 21 अक्टूबर को शाम 5:54 बजे तक रहेगी. इस ओवरलैप के चलते ही दो तारीखों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है."

जानें किस दिन मनाई जाएगी दिवाली: पंडित पवन शर्मा ने आगे बताया कि, "ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दिवाली 20 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी. इस दिन प्रदोष काल रहेगा और अमावस्या तिथि भी विद्यमान होगी. जबकि 21 अक्टूबर को शाम को प्रतिपदा लग जाएगी, जो दिवाली पूजा के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती. दरअसल, दिवाली पर्व अमावस्या तिथि और प्रदोष काल के संयोग में मनाया जाता है, जिसमें लक्ष्मी और गणेश पूजन का विशेष महत्व होता है. चूंकि 20 अक्टूबर को ही प्रदोष काल है और उसी शाम पूजा का उपयुक्त समय भी है, इसलिए ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि दिवाली इसी दिन मनाना उचित रहेगा. 21 अक्टूबर की शाम को प्रतिपदा तिथि लगने के कारण न तो अमावस्या पूरी रहेगी और न ही प्रदोष काल का योग रहेगा, इसलिए धार्मिक दृष्टि से 20 अक्टूबर को ही लक्ष्मी पूजन और दीपावली मनाना श्रेष्ठ रहेगा."

पंडित पवन शर्मा (ETV Bharat)

लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त: पंडित पवन शर्मा के अनुसार प्रदोष काल में शाम 5:40 बजे से रात 8:18 बजे तक लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है. इसके साथ ही शाम 7:08 बजे से 8:18 बजे तक शुभ मुहूर्त है. इसी दौरान लक्ष्मी पूजन करना शुभ फलदायी रहेगा.

धनतेरस से भाई दूज तक त्योहारों की तिथियां: दीपावली पर्व हिन्दू धर्म का सबसे बड़ा और पावन उत्सव है, जो पूरे पांच दिनों तक मनाया जाता है. इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समापन भाई दूज पर होता है. इस वर्ष दीपावली पर्व 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. आइए जानते हैं इन पांचों दिनों के पर्व की तिथियां और उनका महत्व.

धनतेरस -18 अक्टूबर 2025 (शनिवार): धनतेरस से दीपावली की शुरुआत होती है. इस दिन भगवान धनवंतरी, कुबेर और यमराज की पूजा का विशेष महत्व होता है. लोग इस दिन बर्तन, आभूषण या नए सामान की खरीदारी करते हैं.

नरक चतुर्दशी / छोटी दिवाली- 19 अक्टूबर 2025 (रविवार): दूसरे दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली मनाई जाती है. यह दिन असुर नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय की याद में मनाया जाता है. इस दिन विशेष स्नान और दीपदान की परंपरा है.

बड़ी दीपावली - 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार): तीसरे दिन मुख्य दीपावली का पर्व मनाया जाएगा. इसी दिन अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की पूजा की जाती है. घरों में दीपों की रोशनी से अंधकार दूर किया जाता है और समृद्धि की कामना की जाती है.

इस दिन लक्ष्मी पूजन मुहूर्त: शाम 7:08 बजे से 8:18 बजे तक

प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन मुहूर्त: शाम 5:40 बजे से रात 8:18 बजे तक

गोवर्धन पूजा- 22 अक्टूबर 2025 (बुधवार): दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है. यह दिन भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों की रक्षा करने की स्मृति में मनाया जाता है.

भाई दूज- 23 अक्टूबर 2025 (गुरुवार): पांचवें और अंतिम दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है. यह भाई-बहन के स्नेह और रक्षा का पर्व है. द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर को रात 8:16 बजे से शुरू होगी और 23 अक्टूबर को रात 10:46 बजे को समाप्त होगी. ऐसे में 23 अक्टूबर को भाई दूज मनाई जाएगी.

