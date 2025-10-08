ETV Bharat / state

त्योहारी सीजन से पहले मिलावट की आशंका पर बड़ी कार्रवाई, 3400 किलो मावा जब्त

गड़बड़ी की आशंका : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुखराज साध ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और प्रारंभिक तौर पर कुछ टीन को खोल कर देखा गया तो मावे की क्वालिटी सही नहीं लगी. अभी तक सभी मालिकों को सूचना दे दी गई है. हालांकि, कुछ लोग आए हैं, लेकिन यह कई दुकानदारों का है. इसकी पूरी जानकारी लेकर सैंपल लिए जा रहे हैं और परीक्षण के लिए भेज रहे हैं.

बीकानेर: त्योहारी सीजन में खानपान की वस्तुओं में मिलावट की रोकथाम को लेकर बीकानेर चिकित्सा विभाग की टीम सक्रिय है. बुधवार को बीकानेर में फलोदी से आ रहे करीब 3400 किलो मावे को जब्त किया गया है और अब इसके सैंपल लिए जाएंगे. विभाग को मावे में मिलावट का अंदेशा है. मुखबिर की सूचना के आधार पर बीकानेर के मुरलीधर व्यास कॉलोनी क्षेत्र में फलोदी से आ रहे 178 टीन से भरी गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई और मावे में मिलावट की आशंका के बाद इसे जब्त कर ड्रग कंट्रोलर ऑफिस ले जाया गया. मावे के मालिकों को सूचना दी गई और अब इसके सैंपल लिए जाएंगे और परीक्षण के लिए भेजा जाएगा.

मावे से बनती मिठाई : दीपावली का सीजन है और ऐसे में बीकानेर में मिठाई का बड़ा कारोबार दीपावली के मौके पर होता है. दीपावली से पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम हर साल मावा कारोबारियों पर कार्रवाई करती है. इस बार बीकानेर पहुंचने से पहले ही मावे की गाड़ी को रोककर उसकी जांच की गई. फिलहाल, पिकअप को कब्जे में लिया गया है और मावे के सैंपल लैब में भिजवाए गए हैं.

खैरथल-तिजारा जिले में दो डेयरियों पर छापा : दीपावली त्योहार नजदीक आते देख स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है. त्योहार पर लोगों को मिलावटी मिठाइयों एवं खाद्य सामग्री से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय जयपुर के नेतृत्व में बुधवार को खैरथल-तिजारा जिले में टीम ने कार्रवाई कर दो डेयरियों पर करीब 430 लीटर मिलावटी व दूषित दूध को नष्ट कराया.

खैरथल-तिजारा जिले में 430 लीटर मिलावटी दूध कराया नष्ट (ETV Bharat Alwar)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि टीम ने ग्राम तेहडकी, स्थित धर्मवीर डेयरी और रमेश डेयरी पर छापेमारी की कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान धर्मवीर पुत्र राम अवतार की डेयरी में एसएफ पाउडर, पाम व रिफाइंड ऑयल, हेरिटेज ब्रांड देसी घी, मिल्क पाउडर और मिक्सर ग्राइंडर बरामद किए गए. पूछताछ में पता चला कि डेयरी संचालक इन सामग्री को मिलाकर मिलावटी दूध तैयार कर खैरथल और सोडावास क्षेत्र में सप्लाई करता था. टीम की ओर से मौके पर मौजूद मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से किए गए प्रारंभिक परीक्षण में दूध में मिलावट की पुष्टि हुई. इसके बाद टीम ने मौके पर ही 10 केनों में रखे 430 लीटर मिलावटी दूध को नष्ट करवा दिया.