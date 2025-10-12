दीपावली पर दूसरे के घर रोशन करने वाले खुद मायूस, जानिए क्या है कारण
चाइनीज सामानों के कारण दीपक बनाने वाले कारीगरों को परेशानी की सामना करना पड़ रहा है.
Published : October 12, 2025 at 2:08 PM IST
बीकानेर : दीपोत्सव यानी दीपों के साथ उत्सव मनाने का त्योहार. दीपावली के 5 दिनों में घरों में मिट्टी के दीपक से रोशनी करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह परंपरा टूटती हुई नजर आ रही है. इसका सीधा प्रभाव उन लोगों पर पड़ रहा है जो महीनों तक दीपावली के लिए दीपक तैयार करते हैं, लेकिन त्योहार पर उनके चेहरे पर निराशा देखने को मिलती है. पीढ़ियों से इसी व्यवसाय में जुड़े हुए दीपक बनाने वाले कारीगर पूरे साल मेहनत करते हैं. अपने पुश्तैनी काम से रोजी रोटी चला रहे इन लोगों का कहना है कि अब बदलते समय में काम थोड़ा मुश्किल हो गया है और गुजर चलाना भी संभव नहीं है.
चाइनीज उत्पाद की तरफ झुकाव : पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करने वाले कारीगर संतोष कुमार कहते हैं कि दीपावली आने के पहले 2 महीने से ही केवल दीपक बनाने का ही काम करते हैं. काफी मात्रा में स्टॉक भी जमा हो जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों की दीपक खरीदने की प्रवृत्ति कम हो गई है. इसके चलते हर साल निराश होना पड़ता है और ऐसा लग रहा है कि अगले साल से दीपक बनाने का काम लगभग कम ही करना पड़ेगा. लोगों का झुकाव चाइनीज आइटम की तरफ ज्यादा है.
सोचने की जरूरत : किशन लाल प्रजापत कहते हैं कि यह काम उन्हें विरासत में मिला है, क्योंकि पीढ़ियों से इस काम को कर रहे हैं. दीपावली पर दीपक के अलावा मिट्टी के बर्तन मटकी और दूसरी चीजें बनाते हैं. दीपावली का सीजन बड़ा होता है, इसलिए दीपक का काम ज्यादा होता है, लेकिन धीरे-धीरे यह काम कम हो रहा है. अब तो लाभदायक भी नहीं है. पहले दीपावली पर दीपक बिकते तो घर का गुजारा आसानी से होता था, लेकिन अब दीपक बेचने के भरोसे घर का गुजारा संभव नहीं है.
बनाना और बेचना खुद ही : वह कहते हैं कि पहले हम दीपक बनाते थे तो फेरी लगाकर बेचने वाले लोग लेकर जाते थे, लेकिन अब दीपक की बिक्री कम होने से फेरी वाले आने बंद हो गए. अब खुद ही बचने के लिए जाना पड़ता है. देश में स्वदेशी उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए वोकल फॉर लोकल को लेकर प्रधानमंत्री और दूसरे लोग लगातार अपील करते हैं, लेकिन लोगों में बाहरी सामान के प्रति रुझान ज्यादा है.