रांची के दिवाकर आनंद और दीक्षा कुमारी को राष्ट्रपति पुरस्कार, समाजसेवा और नेतृत्व क्षमता के लिए मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान
रांची के डोरंडा कॉलेज के दिवाकर आनंद और वीमेंस कॉलेज की दीक्षा कुमारी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.
Published : September 19, 2025 at 1:04 PM IST
रांची: राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर रांची विश्वविद्यालय का नाम रोशन हुआ है. रांची विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के दो जुझारू स्वयंसेवकों—डोरंडा कॉलेज के दिवाकर आनंद और रांची वीमेंस कॉलेज की दीक्षा कुमारी का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ है. यह सम्मान उन्हें समाजसेवा, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय स्तर पर योगदान के लिए दिया जाएगा. पहली बार रांची विश्वविद्यालय के दो स्वयंसेवकों को एक साथ यह गौरव प्राप्त हो रहा है.
समाजसेवा से मिली पहचान
दिवाकर आनंद लंबे समय से ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े अभियानों में सक्रिय रहे हैं. वे लगातार रक्तदान शिविर, सफाई अभियान और गरीब बच्चों को पढ़ाने जैसी गतिविधियों में भाग लेते रहे हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा "मेरे लिए यह पुरस्कार सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी को और बढ़ाने का अवसर है. मैंने हमेशा सीखा है कि सेवा ही सच्ची साधना है."
वहीं, दीक्षा कुमारी ने महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य अभियान में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छता और शिक्षा के महत्व पर जागरूक किया. एनएसएस के कई राष्ट्रीय शिविरों में उन्होंने नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया. बातचीत में उन्होंने कहा, "यह सम्मान मुझे और मेरे साथ काम करने वाले सभी स्वयंसेवकों को समर्पित है. समाज की बेहतरी के लिए हम युवाओं को हमेशा आगे रहना चाहिए."
विश्वविद्यालय के लिए गौरव का क्षण
रांची विश्वविद्यालय के कुलपति और एनएसएस समन्वयक ने दोनों स्वयंसेवकों की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया है. उनका कहना है कि दिवाकर और दीक्षा ने अपने कार्यों से न केवल विश्वविद्यालय, बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है. इस उपलब्धि से अन्य विद्यार्थियों को भी समाजसेवा की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.
राष्ट्रीय स्तर पर योगदान
एनएसएस का उद्देश्य युवाओं में समाजसेवा की भावना विकसित करना है. दिवाकर और दीक्षा दोनों ने राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न शिविरों और कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. यही वजह है कि भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया.
ईटीवी भारत के खास बातचीत में दोनों विद्यार्थियों ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ना है. दिवाकर ने बताया कि उनकी टीम आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करेगी. वहीं दीक्षा ने कहा कि वे महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की योजना बना रही हैं.
सम्मान का इंतजार
भारत सरकार की ओर से आयोजित विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति स्वयं यह सम्मान प्रदान करेंगे. यह दिन दिवाकर आनंद और दीक्षा कुमारी के जीवन का स्वर्णिम अध्याय होगा और रांची विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण.
