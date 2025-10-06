झारखंड के लिए गर्व का क्षण, रांची यूनिवर्सिटी के दिवाकर आनंद और दीक्षा कुमारी राष्ट्रपति द्वारा एनएसएस अवॉर्ड से सम्मानित
रांची के डोरंडा कॉलेज के दिवाकर आनंद और वीमेंस कॉलेज की दीक्षा कुमारी को राष्ट्रपति द्वारा एनएसएस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.
रांची: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची के दो NSS कैडेट को सम्मानित किया है. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) रांची विश्वविद्यालय के दो विद्यार्थियों को राष्ट्रपति द्वारा एनएसएस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. दीक्षा कुमारी और दिवाकर आनंद को सामाजिक उत्कृष्ट कार्यों को लेकर यह सम्मान मिला है.
राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) झारखंड विंग राज्य में सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण की एक सशक्त कड़ी बन चुकी है. झारखंड में वर्तमान में लगभग 58,000 एनएसएस वॉलिंटियर सक्रिय हैं, जो राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से जुड़े हुए हैं. देशभर के 33 लाख वॉलिंटियरों में झारखंड का प्रदर्शन लगातार टॉप 10 राज्यों में शामिल रहा है.
सभी शिक्षण संस्थानों में एनएसएस सक्रिय
एनएसएस युवाओं का वह संगठन है जो सेवा, सहयोग और समाजसेवा के सिद्धांतों पर चलता है. राज्य में रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय समेत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में एनएसएस की इकाइयां कार्यरत हैं. केवल रांची में ही 102 इकाइयों में 10,000 से अधिक वॉलिंटियर काम कर रहे हैं. प्रत्येक इकाई में लगभग 100 छात्र-छात्राएं समाजहित के कार्यों में जुड़ते हैं.
2 साल का होता है कार्यकाल
एनएसएस के तहत छात्रों को दो वर्ष की अवधि के लिए नामांकित किया जाता है. इस दौरान उन्हें सात दिन का अनिवार्य स्पेशल कैंप करना होता है, जिसमें वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कार्य करते हैं. इन कैंपों के दौरान गांवों को एनएसएस गोद ग्राम घोषित किया जाता है और वॉलिंटियर वहां स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, रक्तदान, शिक्षा जागरूकता, स्वास्थ्य जांच शिविर जैसे जनकल्याण कार्य करते हैं.
कई अभियानों में रही है एनएसएस की भूमिका
एनएसएस की नियमित गतिविधियों में राष्ट्र निर्माताओं और महापुरुषों की जयंती मनाना, सामाजिक व पर्यावरणीय अभियानों में भाग लेना और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का कार्य प्रमुख है. विशेष रूप से आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन और नशामुक्त भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों को सफल बनाने में एनएसएस की भूमिका उल्लेखनीय रही है. केंद्र या राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद, राष्ट्रीय सेवा योजना की राष्ट्रीय इकाई के माध्यम से राज्य में कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है.
झारखंड के लिए गर्व का क्षण
झारखंड के एनएसएस वॉलिंटियर न केवल राज्य में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं. अब तक राष्ट्रपति के हाथों झारखंड के 15 एनएसएस कैडेट सम्मानित हो चुके हैं. इस वर्ष भी रांची विश्वविद्यालय के दो विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए हैं. यह राज्य के लिए गर्व का क्षण है और एनएसएस की सक्रियता का प्रमाण भी. रांची यूनिवर्सिटी के अब तक तीन विद्यार्थियों का चयन एनएसएस अवॉर्ड के लिए हुआ है.
विकसित होती है टीमवर्क की भावना
एनएसएस में शामिल विद्यार्थी न सिर्फ सेवा की भावना सीखते हैं, बल्कि उनमें नेतृत्व क्षमता, सामाजिक संवेदना और टीमवर्क की भावना विकसित होती है. दो वर्षों के सेवाकाल के बाद अधिकांश वॉलिंटियर सामाजिक कार्य, सिविल सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ते हैं. एनएसएस झारखंड के राज्य समन्वयक के अनुसार- युवा ही राष्ट्र की शक्ति हैं.
सामाजिक बदलाव की जीवंत मिसाल है एनएसएस
एनएसएस उन्हें यह सिखाता है कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ नारे से नहीं, बल्कि समाज के बीच रहकर काम करने से होता है. समग्र रूप से देखा जाए तो राष्ट्रीय सेवा योजना ने झारखंड के युवाओं में सेवा ही धर्म की भावना को मजबूत किया है. एनएसएस राज्य के हर कोने में सामाजिक बदलाव की जीवंत मिसाल बन चुका है.
