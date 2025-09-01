हजारीबाग: सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ने वाला एक दिव्यांग छात्र रकीब देख नहीं सकता. आंखों में रोशनी नहीं होने की वजह से उसके लिए पूरा संसार अंधेरा ही है. दिलों में कई सपने भी संजोए हैं. कुछ समस्या ऐसी थी जिस कारण पढ़ाई में बाधा आई. दिव्यांग छात्र रकीब ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के सामने अपनी समस्या रखी. जिसे सुनकर केंद्रीय मंत्री भावुक हो गईं और उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिया कि इस बच्चे की समस्या का समाधान करें.

केंद्रीय मंत्री से लगाई मदद की गुहार

दरअसल, दिव्यांग छात्र हजारीबाग के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के आठवीं कक्षा का स्टूडेंट है. उसने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बताया कि उसकी आंखें उसे वापस दिला दीजिए. सीएम एक्सीलेंस स्कूल के दिव्यांग छात्र ने केंद्रीय मंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उसे स्कूल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है. क्योंकि वो देख नहीं सकता इसलिए उसकी सारी किताबें मोबाइल में ही है.

दिव्यांग छात्र ने बताया कि प्राचार्य यह कहकर स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं देती कि तुम्हारे मोबाइल लाने से और भी बच्चे मोबाइल लाने की जिद करेंगे.

दिव्यांग छात्र ने केंद्रीय मंत्री से स्कूल में मोबाइल ले जाने की अनुमति मांगी (Etv Bharat)

हर बच्चे की अपनी एक जरूरत होती है. इस बच्चे की आवश्यकता है कि इसे मोबाइल ले जाने की अनुमति मिल जाए. हम स्कूल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर बच्चे की समस्या का समाधान करेंगे: शशि प्रकाश सिंह, उपायुक्त

आईएएस बनना चाहता है दिव्यांग छात्र

कल्याण विभाग ने दिव्यांग छात्र रकीब को AI PRO ग्लास उपलब्ध कराया है. जिससे छात्र को पढ़ाई करने में आसानी होगी. रकीब असरफ आगे चलकर आईएएस बनना चाहते हैं ताकि दूसरे दिव्यांगों की वो मदद कर सके.

ये भी पढ़ें: धरना स्थल पर जलाई उम्मीद की लौ: किताबों में भविष्य तलाशता एक दिव्यांग छात्र

Diwali 2023: दिव्यांग छात्रों का खास दीया, रंगीन आवरण देकर बिखेर रहे रोशनी!

लॉकडाउन तोड़ने वालों को दिव्यांग ने अनूठे अंदाज में दी नसीहत