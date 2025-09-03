ETV Bharat / state

बिहार में दिव्यांग भाई की हत्या के बाद बहन ने भी तोड़ा दम, एक साथ उठी दो अर्थी - MURDER IN SIWAN

सिवान में दिव्यांग की गोली मारकर हत्या के बाद उसकी बहन की मौत हो गई है. घर से एक साथ दो लोगों की अर्थी उठी.

MURDER IN SIWAN
सिवान में हत्या पर हंगामा (ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 2:03 PM IST

सिवान: बिहार के सिवान में एक दिव्यांग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना बीती देर रात की है. मृतक की पहचान मुन्ना कुमार यादव के रूप में हुई है. हैरत की बात तो यह है कि घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर डीआईजी और एसपी मौजूद थे.

सिवान में दिव्यांग की गोली मारकर हत्या: मामला महराजगंज थाना क्षेत्र का है. घटना के बाद परिजनों ने गुरुवार सुबह सड़क जाम कर दिया. घटना के संबंध में बताया जाता है कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिहौता गांव के पास बीती देर रात एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें सारण डीआईजी, एसपी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे.

सिवान में दिव्यांग की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

बहन की भी मौत: भाई की मौत की खबर सुनकर बहन रोती बिलखती घर आ रही थी. लेकिन रास्ते में ही सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई.

सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौट रहा था घर: इस प्रोग्राम में दिव्यांग मुन्ना यादव भी गया था. प्रोग्राम के बीच में ही वह घर वापस जाने लगा, तभी दूधी टोला गांव के पास कुछ अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई.

पिता का बयान: घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान अस्पताल भेज दिया है. मुन्ना यादव के पिता ने बताया कि 'वह कार्यक्रम में शामिल होने गया था, जहां डीआईजी और एसपी मौजूद थे. मुन्ना यादव बाहर निकला तभी अपराधियों ने गोली मार दी है. अपराधी उसके पहचान के हैं जो उसके साथ लूडो खेलते थे.'

परिजनों ने की आगजनी: घटना के बाद परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर घर लौटने में काफी रात हो गई. वहीं जैसे ही सुबह हुई परिजनों ने शव को बीच सड़क पर रखकर आगजनी की और सड़क को जाम कर दिया. यही नहीं परिजनों का कहना है कि अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए.

"हत्या किन कारणों से हुई है, पता लगाया जा रहा है. परिजनों के बयान के आधार पर छापेमारी की जा रही है. जल्दी अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे."- अमन कुमार, महाराजगंज एसडीपीओ

"शाम के साढ़े छह बजे भाई दुकान पर आया था. दो लड़का दीपक और चंदन उसको गोली मारकर चला गया. आवाज सुनकर देखने गए तो भाई जमीन पर पड़ा था. घटना के बाद से पुलिस मौके पर नहीं आई है."- हीरालाल यादव, मृतक का भाई

MURDER IN SIWAN
