रजिस्ट्री ऑफिस में 1500 रुपये देकर चंद घंटों में तलाक

रजिस्ट्री ऑफिस में तलाक पर छिड़ी बहस: कानूनी जानकारों का कहना है कि इस तरह का इकरारनामा केवल एक समझौते की तरह दर्ज हो सकता है, मगर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यह मान्य तलाक नहीं माना जाएगा. इस अजीबोगरीब घटना ने छत्तीसगढ़ में तलाक प्रक्रिया पर नई बहस छेड़ दी है. सवाल यह उठ रहा है कि जब कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल न्यायालय ही तलाक दे सकता है, तब रजिस्ट्री ऑफिस में हुई यह कार्यवाही वैधानिक रूप से किस हद तक टिक पाएगी.

रजिस्ट्री ऑफिस में तलाक: खास बात ये हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस में हुए इस तलाक में सिर्फ 1500 रुपये खर्च हुए. जिसमें 100 रुपये पंजीयन शुल्क, 900 रुपये सेवा प्रभार शुल्क और 500 रुपये ई स्टाम्प में खर्च हुए. महिला और उसका पति रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे. दो गवाहों के हस्ताक्षर लिए गए. महज 1500 रुपये फीस जमा कर कुछ घंटों में उनके बीच तलाक हो गया. लेकिन मामला यहीं से विवादित हो गया. क्योंकि पंजीयन कार्यालय कोई न्यायालय नहीं होता और उसे तलाक की वैधानिक अनुमति देने का अधिकार भी नहीं है.

भिलाई\दुर्ग: जिले में तलाक का एक मामला चर्चा का विषय बन गया है. क्योंकि ये तलाक कोर्ट में ना होकर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग यानी रजिस्ट्री ऑफिस में हुआ है. जिससे तलाक की वैधानिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

वकीलों की अलग अलग राय: दुर्ग कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत मिश्रा ने बताया "रजिस्ट्रार ऑफिस में सहमति से एक इकरार नामा के तहत सिर्फ पंजीयन हो सकता है. लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस से किसी का तलाक नहीं हो सकता, यह विधि मान्य नहीं है. यदि कोई वह अपने साथी से तलाक चाहता है तो उसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 या 13(बी) के तहत ही सक्षम न्यायालय, जहां परिवार न्यायालय मौजूद हो या फिर जिला न्यायालय में याचिका दाखिल करना होगा."

हेमंत मिश्रा आगे कहते हैं "आपसी सहमति वाले तलाक में भी दोनों पक्षों को याचिका दाखिल करनी पड़ती है और अदालत साक्ष्य देखने के बाद ही आदेश पारित करती है. सामान्य स्थिति में यह प्रक्रिया कम से कम 6 महीने का समय लेती है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में विशेष परिस्थितियों में 6 महीने की अवधि कम करने का मार्गदर्शन दिया है."

कुछ का मानना तलाक का सस्ता और सुलभ तरीका: दुर्ग कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ चौबे ने बताया "पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग द्वारा विवाह विच्छेद के दस्तावेज का पंजीयन कराया जाता है. जिससे सहमति के आधार पर जो विवाह विच्छेद लेना चाहते हैं उसको सरकार द्वारा इकरार नामा को पंजीकृत किया जाता है. पंजीयक मुद्रांक विभाग के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत सब रजिस्ट्रार इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं."

वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ चौबे आगे बताते हैं "विवाह विच्छेद के ज्यादातर मामले रजिस्ट्री ऑफिस में हो रहे हैं. लोगों को जानकारी ना होने के कारण वे कोर्ट जाते हैं. जिसमें ज्यादा समय लगता है. इसमें पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं. रजिस्ट्री ऑफिस में तलाक लेना सस्ता और सुलभ है. इसमें सिर्फ 1500 रुपये खर्च कर कुछ ही घंटों में पूरी प्रक्रिया हो जाती है."