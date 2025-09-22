ETV Bharat / state

नवरात्रि पर अमृतसर से दिल्ली आई दिव्य अखंड ज्योत, इससे दूसरे मंदिरों में जलेगा आस्था का दीप

दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में अमृतसर से लाया गया अखंड दिव्यज्योत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : नवरात्रि के पहले ही दिन राजधानी दिल्ली का वातावरण दिव्य आस्था और श्रद्धा से सराबोर हो गया. एजीसीआर एनक्लेव स्थित गौरीशंकर मंदिर में अखंड दिव्यज्योति विराजमान हुई, इस ज्योत की यात्रा 19 सितंबर को अमृतसर से प्रारंभ हुई थी. यह ज्योत अमृतसर के राम तीर्थ वाल्मीकि आश्रम से लाई गई, जो त्रेता युग से निरंतर प्रज्वलित है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र, धन और यश-प्रताप की कामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है.

सनातन धर्म में दीपक को साक्षी देवता माना गया है : मंदिर के प्रधान पुजारी सुरेंद्र मणि पांडे ने ज्योत की स्थापना के अवसर पर कहा, “सनातन धर्म में दीपक को साक्षी देवता माना गया है. यह अखंड ज्योत भगवान श्रीराम और माता सीता के समय से चली आ रही परंपरा का प्रतीक है. आज हमारे मंदिर में इसका आगमन समस्त भक्तजनों के लिए पुण्य और सौभाग्य का अवसर है.”

दिल्ली के आठ हिस्सों में दिव्य ज्योत का होगा प्रसार (ETV Bharat)

अखंड ज्योति को लेकर अमृतसर से यात्रा करने वाले रविंद्र कुमार ने बताया कि यात्रा की शुरुआत 19 सितंबर को हुई और पहले नवरात्र के दिन इस दिव्य ज्योति को दिल्ली लाया गया. इस दौरान ज्योत तीन प्रमुख स्थलों अलीपुर स्थित खाटू श्याम मंदिर, पंचकूला रोड पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम और मोदीनगर के एक मंदिर में प्रज्वलित की गई. इसके बाद दिल्ली के आठ हिस्सों में इस दिव्य ज्योत का प्रसार किया जाएगा, जिनमें एजीसीआर का गौरीशंकर मंदिर एक प्रमुख केंद्र है, यहां से राम मिलाप के कार्यक्रमों और मंदिरों में अखंड दीप ले जाकर स्थापित किए जाएंगे.

दीपक ने नवरात्रि की शुरुआत को बनाया भव्य (ETV Bharat)

यात्रा में शामिल शत्रुघ्न ने बताया, “यह वही आश्रम है, जहां भगवान श्रीराम के वनवास काल में माता सीता ने वाल्मीकि जी की पुत्री बनकर निवास किया और लव-कुश का जन्म हुआ. इस यात्रा का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य है. गाड़ी से की गई इस यात्रा में चुनिंदा श्रद्धालु शामिल थे और आज यह दिव्य ज्योत दिल्ली के मंदिरों में स्थापित होकर आस्था का दीप जलाएगी.”

दिल्ली के मंदिरों में स्थापित कर आस्था का दीपक जलाना है लक्ष्य (ETV Bharat)

इस विशेष अवसर ने नवरात्रि की शुरुआत को और भी भव्य बना दिया है. अखंड दिव्यज्योति का अमृतसर से दिल्ली आना न केवल आस्था का संगम है, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे सनातन परंपराओं की जीवंतता का प्रमाण भी है. श्रद्धालु इसे नवरात्रि के पावन दिनों में शक्ति और समृद्धि की प्रतीक मानकर दीप के रूप में ग्रहण कर रहे हैं.