खूंटी में बारिश का कहर, दो नदियों पर बना डायवर्सन बहा, एक पुलिया भी टूटी, कई गांवों का आवागमन बाधित - RAIN IN KHUNTI

बहा डायवर्सन ( ईटीवी भारत )

खूंटी: बारिश ने खूंटी जिले के लिए फिर मुसीबतें बढ़ा दी हैं. पिछली बारिश में पेलोल गांव में बनई नदी पर बना पुल बह गया था. इस बार नदी पर बना अस्थायी डायवर्सन भी शुक्रवार रात हुई बारिश में बह गया. इसके अलावा, खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग से डोड़मा गोविंदपुर मार्ग पर छाता नदी पर बना डायवर्सन इस बरसात में तीसरी बार बह गया. जबकि रनिया प्रखंड के खटखुरा पंचायत अंतर्गत जरागुट्ट गांव के पास बना एकमात्र पुलिया भी भारी बारिश के कारण दो टुकड़ों में टूट गया. इससे आसपास रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बनई नदी पर बना डायवर्सन बहा दरअसल, 19 जून को खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर पेलोल गांव के पास बनई नदी पर बना पुल भारी बारिश में टूट गया था. जिसके बाद श्रावणी मेले को देखते हुए आनन-फानन में डायवर्सन तैयार किया गया था. पुल टूटने के बाद स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के निर्देश पर एसकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने स्कूली बच्चों, श्रद्धालुओं, किसानों और आम लोगों की सुविधा के लिए इस कच्चे डायवर्सन का निर्माण किया था, लेकिन उसके बाद हुई पहली भारी बारिश में यह भी बह गया. बनई नदी पर बना डायवर्सन बहा (ईटीवी भारत) भाजपा नेता मनोज कुमार ने बताया कि शुक्रवार की रात हुई बारिश के कारण अस्थायी डायवर्सन भी अब उपयोग लायक नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि बारिश के बीच बनाया गया डायवर्सन बह गया और बरसात में स्थायी या स्थायी डायवर्सन बनाना संभव नहीं है. छाता नदी पर बना डायवर्सन तीसरी बार बहा इसके अलावा खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग से डोड़मा गोविंदपुर सड़क पथ पर छाता नदी पर बना डायवर्सन इस बरसात में तीसरी बार बह गया. डोड़मा गोविंदपुर सड़क पथ पर बने डायवर्सन के टूटने से डोड़मा, जम्हार, गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन और गोविंदपुर को जिले से जोड़ने वाला यह पथ अवरुद्ध होने से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है. गौरलतब है कि लगभग दो दशक पहले बना यह पुल खूंटी और गुमला जिलों को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है, जो रांची जिले के लापुंग से होकर गुजरता है. खूंटी को गुमला जिला मुख्यालय और लापुंग से जोड़ने वाले इस मार्ग से सौ से अधिक गाँव प्रभावित होंगे. छाता नदी पर बना डायवर्सन बहा (ईटीवी भारत)

