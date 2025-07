ETV Bharat / state

डोड़मा से गोविंदपुर जाने वाली सड़क पर बना डायवर्सन बहा, निर्माण में अनियमितता का आरोप - DODMA GOVINDPUR ROAD

बहा रोड ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : July 7, 2025 at 11:33 PM IST | Updated : July 8, 2025 at 2:29 AM IST 4 Min Read

खूंटी: जिले में भारी बारिश ने फिर से कई गांवों के ग्रामीणों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं. तोरपा प्रखंड के डोड़मा से गोविंदपुर रोड पर डायवर्सन बारिश के कारण बह गया. जिससे कई गांवों प्रभावित हुए हैं. इस मार्ग से किसी भी तरह के भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है. प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे इस मार्ग से आवागमन ना करें. वहीं ग्रामीणों ने डायवर्सन के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है. दरअसल, तोरपा प्रखंड क्षेत्र के डोड़मा में छाता नदी पर बना पुल तीन वर्ष पूर्व क्षतिग्रस्त हो गया था. पिछले एक वर्ष से छाता नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य चल रहा है. निर्माण के दौरान यातायात बहाल रखने के लिए अस्थायी डायवर्सन बनाया गया था. इसी डायवर्सन से स्कूली बच्चे और छोटे वाहन आना-जाना करते थे. लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में लगे ट्रकों द्वारा भी इस डायवर्सन का उपयोग किया जाने लगा. चिप्स लदे भारी ट्रकों के लगातार गुजरने के कारण डायवर्सन में लगा एयर पाइप टूट गया. जिसके कारण अस्थायी पुल की मिट्टी भारी बारिश के कारण बह गई. फिलहाल इस मार्ग पर किसी भी तरह के भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग अब साइकिल या बाइक के लिए भी जानलेवा बन गया है. बच्चे अब जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं. ग्रामीण बताते हैं कि करीब दो दशक पहले बना यह पुल खूंटी और गुमला जिले को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है, जो रांची जिले के लापुंग से होकर गुजरता है. खूंटी को गुमला जिला मुख्यालय और लापुंग से जोड़ने वाले इस मार्ग से सौ से अधिक गांव प्रभावित होंगे. डोड़मा, जम्हार, गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन और गोविंदपुर को जिले से जोड़ने वाले इस पथ के अवरुद्ध होने से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है. बाला मोड़, कुदरी, जरियागढ़, गोविंदपुर, लालगंज और लापुंग के ग्रामीणों को खूंटी पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है. इलाके के उप प्रमुख संतोष कर ने बताया कि अस्थायी डायवर्सन के निर्माण में अनियमितता बरती गई, जिसके कारण वह बारिश के पानी के बहाव को झेल नहीं सका.

