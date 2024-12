ETV Bharat / state

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जाएंगे कड़े कदम, इमरजेंसी मेडिकल प्लान भी होगा तैयार - NEW SIGNAGE WILL BE INSTALLED

उठाए जाएंगे कड़े कदम ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 3 hours ago

इसके अलावा, डॉ. सोनी ने जयपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार के नए नोटिफिकेशन के अनुसार स्पीड लिमिट के साइनेज बोर्ड लगाने, ब्लैक स्पॉट्स के निवारण और यातायात नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने यह भी कहा कि राजमार्गों पर अनाधिकृत पार्किंग और रिफलेक्टिव टेप जैसे उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिनमें ज्वलनशील पदार्थों की जीपीएस ट्रैकिंग, रूट उल्लंघन, टोल नाकों पर शराब या नशे में चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई, और बेसहारा पशुओं को रेडियम पट्टी लगाकर सर्दी में सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के विषय शामिल थे. बैठक में पुलिस आयुक्त यातायात, पुलिस आयुक्त पश्चिम, अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) देवेन्द्र कुमार जैन, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और मुस्कान फाउंडेशन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे. 14 जनवरी से लाडेसर अभियान : जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए जिले में लाडेसर अभियान के शुरुआत के लिए निर्देश दिए. जयपुर जिले में 14 जनवरी से लाडेसर अभियान का शुभारंभ किया जाएगा. कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि लाडेसर अभियान कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार का जरिया बनेगा. अभियान के अंतर्गत कम वजन एवं अति कम वजन वाले बच्चों के पोषण पर निगरानी रखी जाएगी. प्रत्येक कम वजन एवं अति कम वजन वाले बच्चों को प्रतिमाह एक-एक लाडेसर पोषाहार किट का वितरण किया जाएगा.