सीमांचल में नीतीश कुमार को बड़ा झटका, वक्फ संशोधन कानून पर मुजाहिद आलम ने छोड़ी पार्टी - MUJAHID ALAM RESIGN

Published : April 20, 2025 at 9:30 AM IST | Updated : April 20, 2025 at 10:42 AM IST

पटना: बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है. जदयू के मजबूत स्तंभ माने जाने वाले किशनगंज के जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. मुजाहिद आलम लोकसभा चुनाव में भी किशनगंज से जदयू के उम्मीदवार थे. कांग्रेस से चुनाव हार गए लेकिन जोरदार टक्कर दी थी. मुजाहिद आलम वक्फ संशोधन बिल के समर्थन करने के कारण पार्टी से इस्तीफा दिया है. वक्फ संशोधन बिल पर नाराज: मुजाहिद आलम ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून मुस्लिम समुदाय के संपत्ति छीनने और उस पर अधिकार जमाने वाला कानून है. पार्टी उनकी बातों को नहीं सुनी इसलिए इस्तीफा देना पड़ा. वे इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूर्व में ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं. मुजाहिद आलम ने कहा कि 'मैं विधायक, सांसद रहूं या ना रहूं लेकिन अपने समुदाय के अधिकार को लेकर हमेशा खड़े रहूंगा.' मुजाहिद आलम ने कहा कि 15 साल से पार्टी के लिए काम किया लेकिन पार्टी उनकी बात नहीं सुनी. मुस्लिम समुदाय भी जदयू के वोटर हैं. लेकिन नीतीश कुमार ने दरकिनार कर जो फैसला लिया है, वह इस समुदाय के लोगों को स्वीकार नहीं है. लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार थे मुजाहिद: किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार ने मुजाहिद आलम को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आजाद ने 59693 वोट से पराजित कर दिया था. मुस्लिम बहुल किशनगंज में जदयू के मुजाहिद आलम को 343158 वोट मिले थे. डॉक्टर जावेद आजाद को चार लाख 2850 वोट मिले. तीसरे स्थान पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान रहे थे.

