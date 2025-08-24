ETV Bharat / state

नैनीताल जिपं चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी ने थाने में दर्ज कराए बयान, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. पुष्पा नेगी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

कांग्रेस नेता पुष्पा नेगी ने बीजेपी को घेरा (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 24, 2025 at 12:31 PM IST

नैनीताल: जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुई घटना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी ने बीते दिन थाने पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया. उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई, जो सीधे तौर पर महिला उत्पीड़न का मामला है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक ओर “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” जैसे नारों से महिलाओं के सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर चुनावी मैदान में उनके साथ अभद्रता और हिंसा कराई जा रही है.

पुलिस को सौंपे वीडियो: पुष्पा नेगी ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराने के साथ ही कई वीडियो साक्ष्य भी उपलब्ध कराए. उनका कहना है कि चुनाव स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पहले से ही कई संदिग्ध लोगों की गतिविधियां कैद हो चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने पास मौजूद कुछ और वीडियो भी पुलिस को सौंपे हैं और मांग की है कि इन सभी वीडियो की गहन जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

चुनाव लोकतंत्र का उत्सव: उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की शह पर चुनाव के दौरान उनके साथ जबरन धक्का-मुक्की कर उन्हें डराने और अपमानित करने का प्रयास किया गया. पुष्पा नेगी ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है, लेकिन यहां महिलाओं को खुलेआम अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होंने इस घटना को न केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान पर आघात बताया, बल्कि लोकतंत्र पर भी हमला करार दिया.

मारपीट और अभद्रता करने वालों पर एक्शन की मांग: कांग्रेस प्रत्याशी ने मांग की है कि चुनाव के दौरान उनके साथ मारपीट और अभद्रता करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि यदि मामले की जांच निष्पक्ष ढंग से की जाए तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे. साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से यह भी आग्रह किया कि मामले को जल्द संज्ञान में लेते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी महिला जनप्रतिनिधि या प्रत्याशी के साथ इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो.

मजबूती से लड़ेंगी न्याय की लड़ाई: पुष्पा नेगी का कहना है कि वह पीछे हटने वाली नहीं हैं और पूरी मजबूती से न्याय की लड़ाई लड़ेंगी. उन्होंने भरोसा जताया कि पुलिस-प्रशासन निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा करेगा. बता दें कि 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर पांच जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया था. इसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट का निर्देश पर कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ और जिसके बाद से अब लगातार कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए लगातार थाने चौकी पहुंच रही है. वहीं 19 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की दीपा दर्मवाल की जीत हुई, वहीं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की देवकी बिष्ट जीती थी.
