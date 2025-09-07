ETV Bharat / state

महराजगंज में चौक पीएचसी पर मिलीं एक्सपायर दवाएं; फटकार के बाद फार्मासिस्ट का तबादला, DM ने PHC में किया औचक निरीक्षण

महराजगंज : जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने रविवार को पीएचसी चौक और बागापार में आयोजित आरोग्य मेले का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान सीएमओ को फरवरी 2025 में एक्सपायर हो चुकी दवाएं स्टॉक में मिल गईं. जिसके बाद जिलाधिकारी ने फार्मासिस्ट को फटकार लगाई और तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया. जिसके बाद सीएमओ ने फार्मासिस्ट का तबादला फरेंदा पीएचसी कर दिया है.

सूचना विभाग की ओर जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, चौक पीएचसी पर आयोजित आरोग्य मेले में 43 मरीजों की जांच हुई और दवा वितरण किया गया. निरीक्षण के दौरान दवा स्टॉक में गड़बड़ी मिली. फरवरी 2025 में एक्सपायर हो चुकी दवाएं स्टॉक में मिलने पर जिलाधिकारी ने फार्मासिस्ट को फटकार लगाई और सीएमओ को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया. सीएमओ ने फार्मासिस्ट रमेश की एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाकर उनका तबादला फरेंदा पीएचसी कर दिया गया है. इस दौरान मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज (एमओआईसी) डॉ. राम स्वरूप को चेतावनी जारी कर कार्यशैली सुधारने के निर्देश दिए गए. जिलाधिकारी ने सभी केंद्रों पर दवाओं का ऑडिट कराने और एसओपी जारी करने का आदेश दिया है.



बागापार पीएचसी निरीक्षण में 24 मरीजों की जांच हुई. यहां तीन साल से बंद पड़ी सीबीसी मशीन और हेल्थ एटीएम पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए तत्काल चालू कराने का निर्देश दिया. प्रभारी अधीक्षक का वेतन वृद्धि भी रोक दिया गया. साफ-सफाई की बदहाली पर भी कड़ी नाराजगी जताई गई. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मरीजों से संवाद किया.

डीएम संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि जिला अस्पताल और पीएचसी पर लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रभारी अधीक्षक महराजगंज और संबंधित फार्मासिस्ट की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है. सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर दवा स्टॉक का ऑडिट कराया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे. चौक पीएचसी के अधीक्षक को चेतावनी दी गई है. बागापार पीएचसी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और यदि आगे भी गड़बड़ी पाई गई तो कठोर कार्रवाई होगी.



