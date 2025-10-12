ETV Bharat / state

जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता का समापन, केंद्रीय मंत्री बोले-खेल से जीवन में आता अनुशासन

केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि प्रदेश की सरकारें खिलाड़ियों को विश्व मंच पर लाने का प्रयास कर रही हैं.

Winners honored
​विजेताओं को किया सम्मानित (ETV Bharat Barmer)
Published : October 12, 2025 at 7:41 PM IST

बाड़मेर: 69वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता (14 वर्षीय छात्र/छात्रा वर्ग) का समापन रविवार को स्थानीय मुल्तानमल भीखचंद छाजेड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधी चौक में आयोजित में हुआ. कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. उन्होंने कहा कि बाड़मेर के खिलाड़ी प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे.

खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना को सशक्त करते हैं. उन्होंने कहा कि बाड़मेर के युवा खिलाड़ी भविष्य में प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे. उन्होंने खेलों के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि देश व प्रदेश की सरकारें खेलों को पायलट प्रोजेक्ट बनाकर खिलाड़ियों को विश्व मंच पर लाने का प्रयास कर रही हैं. आप भी इसका हिस्सा बनकर अपना करियर खेलों में बनाएं.

Union Minister addressing the programme
कार्यक्रम को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat Barmer)

भाजपा के जिलाध्यक्ष अनंतराम विश्नोई ने कहा कि शारीरिक विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है. उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति सरकारें सकारात्मक भाव से प्रयास कर रही हैं. आप लोग भी खेलों को अपना ध्येय बना लें, तो सफलता अवश्य मिलेगी. उन्होंने मेजर ध्यानचंद और मिल्खा सिंह के बारे में बताते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया. इससे पहले आयोजन सचिव एवं प्राचार्य बाबूसिंह चौधरी ने प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में विभिन्न स्पर्धाओं में जिले के 402 खिलाड़ियों ने भाग लिया.

Winners on stage
मंच पर मौजूद विजेता (ETV Bharat Barmer)

विजेताओं को मिली ट्राॅफी और मेडल: समापन समारोह के दौरान जिला स्तरीय एथेलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर दौड़, 4 गुना 100 रिले दौड़, 80 मीटर बाधा दौड़, लम्बी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक व तस्तरी फेंक में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतराम विश्नोई ने की. समारोह के दौरान विजेता रहे खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया.

Students present at the program
कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थी (ETV Bharat Barmer)

कल्पना-छोगाराम बेस्ट एथलीट: प्रतियोगिता संयोजक फरससिंह चौहान ने बताया कि जिला स्तरीय एथेलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान भागभरे की बस्ती के छोगाराम को छात्र वर्ग का बेस्ट एथलीट चुना गया. वहीं शिव शक्ति विद्या मंदिर धोरीमन्ना की कल्पना विश्नोई को छात्रा वर्ग की बेस्ट एथलीट चुना गया. एथेलेटिक्स प्रतियोगिता में छात्र वर्ग की चैम्पियनशिप अमन स्कूल गागरिया को मिली. भागभरे की बस्ती एवं नेहरों की नाडी व सरस्वती विद्या मंदिर भिंयाड़ क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे. वहीं छात्रा वर्ग में शिव शक्ति विद्या मंदिर धोरीमन्ना ने चैम्पियनशिप पर कब्जा जमाया. माजीसा स्कूल रामदेरिया व सरस्वती विद्या मंदिर भिंयाड़ दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे.

