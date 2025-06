ETV Bharat / state

प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में अधिकारियों ने की छापेमारी; अतीक के बेटे अली की बैरक खंगाली गई - PRAYAGRAJ NEWS

प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में अधिकारियों ने की छापेमारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: जिला जज और डीएम ने नैनी सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया. इनके साथ जिले का प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा. अधिकारियों ने केंद्रीय कारागर की व्यवस्थाएं जांच की. साथ ही माफिया अतीक अहमद के बेटे अली का बैरक भी खंगाला गया. कई अन्य बैरकों की भी तलाशी ली गई. इस दौरान कुछ भी संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है. अधिकारियों में जेल में कैद बंदियों से बाचतीच करके व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है. जानकारी के मुताबिक, नैनी सेंट्रल जेल में कुछ दिन पहले माफिया रहे अतीक अहमद के बेटे अली की बैरक में पैसे मिलने की बात सामने आई थी. इसके बाद बुधवार को जिला जज, जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अमले के साथ जेल में छापा मारा और एक-एक बैरक की तलाशी ली. इतना ही नहीं वहां पर पुराने बंदियों से मिलकर वहां के खान-पान, शौचालय और जेल में मिलने वाली अन्य सुविधाओं की भी जानकारी ली. इस दौरान सेंट्रल जेल में हड़कंप मचा रहा. हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं मिली, जिसे लेकर कोई आपत्ति हो. यह अफवाह भी उड़ी कि अली के बैरक में छापेमारी के लिए ही प्रशासनिक अमला पहुंचा है. हालांकि छापेमारी के दौरान प्रशासनिक अमले ने पौधारोपण किया और बंदियों से जेल की सुविधाओं, कमियों के बारे में पूछा गया. बंदियों को मेन्यू चार्ट के अनुसार प्रतिदिन दिए जाने वाले भोजन, नाश्ते की भी जांच परख की गई. जनपद न्यायाधीश संजीव कुमार, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के साथ डीसीपी यमुना नगर विवेक कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार गौतम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृषा मिश्रा, जेलर केंद्रीय कारागार और जिला कारागार, वरिष्ठ जेल अधीक्षक रंग बहादुर पटेल, वरिष्ठ जेल अधीक्षक जिला कारागार अमिता दूबे और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे. जनपद न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागार में चिकित्सालय, रसोईघर का निरीक्षण करते हुए वहां पर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया. रसोई घर में बंदियों को दिए जाने वाले प्रतिदिन भोजन व नाश्ते का मेन्यू चार्ट के अनुसार जानकारी ली. भोजन बनाने की व्यवस्था को देखा. भोजनालय में कितने बंदियों के लिए, कितनी मात्रा में, किस प्रकार का भोजन बन रहा है, यह भी जाना. न्यायाधीश ने विचाराधीन कैदियों से बातचीत कर उनको प्राप्त हो रही लीगल सर्विसेज और उनकी हिस्ट्री टिकट को देखते हुए संबंधित आपराधिक प्रकरण की जानकारी ली. उन्होंने बंदियों से बीमारी, खान-पान एवं साफ-सफाई की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली. कारागार परिसर में पेड़-पौधे लगाने, गार्डेनिंग, साफ-सफाई, खाने की गुणवत्ता के लिए आवश्यक निर्देश दिए. यह भी पढ़ें: शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव; शीशा टूटा, सहमे रहे यात्री, 4 दिन के अंदर तीसरी घटना, बढ़ाई गई सुरक्षा

