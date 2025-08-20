ETV Bharat / state

"इन रास्तों से डर लगता है साहब!" आखिर क्यों जिला मुख्यालय नूंह शहर आने से डर रहे लोग? - NUH CITY DRAINAGE PROBLEM

जिला मुख्यालय नूंह शहर की हालत ऐसी है कि लोग यहां आने से कतरा रहे हैं.

Nuh city no proper arrangements for drainage
नूंह की सड़कों पर भरा पानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 20, 2025 at 9:12 PM IST

3 Min Read

नूंह: इन दिनों भारी बारिश के कारण हरियाणा के कई जिलों में जलजमाव जैसी स्थिति बनी हुई है. हालांकि पिछले कई दिनों से नूंह में बारिश नहीं हो रही है. लेकिन यहां जगह-जगह पानी भरा हुआ है, मानों कुछ देर पहले ही बारिश हुई हो.

लोगों में डर: आलम यह है कि नूंह जिले के लोगों को जिला मुख्यालय नूंह शहर आने से डर लगने लगा है. खासकर राहगीर और स्कूल जाने वाले बच्चों को हर दिन खतरों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ जाने वाले मरीजों को होती है.

जिला मुख्यालय नूंह शहर में जल निकासी बड़ी समस्या (ETV Bharat)

हादसे का खतरा: दरअसल, नूंह शहर में बरसात के पानी की निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है. यही कारण है कि शहर में चारों तरफ पानी भरा हुआ है. हर एक सड़कें जलमग्न हो चुकी है. सबसे ज्यादा दिक्कत नल्हड़ मेडिकल मोड पर है. वहीं से नूंह शहर के लिए रास्ता जाता है और वहीं से नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के लिए रास्ता जाता है. इसके अलावा दर्जनों गांव को जोड़ने वाली सड़क भी यहीं से शुरू होती है. इन क्षेत्रों की सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिनमें पानी भरा हुआ है. इन रास्तों पर पानी भरा होने से लोगों को वाहन चलाने के समय और पैदल आने में भी हादसे का खतरा है.

Nuh city drainage problem
नूंह शहर में भरा पानी (ETV Bharat)

प्रशासन की ओर से नहीं किए गए पुख्ता इंतजाम: इस बारे में एक ग्रामीण ने कहा कि प्रशासन के अधिकारी पानी निकासी के लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन पानी नूंह शहर से निकालने की कोई पुख्ता व्यवस्था प्रशासन के पास दिखाई नहीं पड़ रही है. बरसात के पानी ने सड़क को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है. वाहन चालकों को इस गड्ढे नुमा रास्ते से निकलने में अब डर लगने लगा है. बाइक सवार तो कई बार इस बरसात के पानी की वजह से हो रहे गड्ढे में फंसकर चोटिल तक हो रहे हैं.

Nuh city drainage problem
बच्चों की बढ़ी परेशानी (ETV Bharat)

विधानसभा में उठा चुके मुद्दा: वहीं, एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि जिला मुख्यालय नूंह शहर में लोगों को आने से डर लगता है. यहां की सड़कों से लगता है. इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी की निकासी का पुख्ता इंतजाम नहीं होना है. बरसात के सीजन में हर साल लोग इसकी मांग करते हैं. यहां के स्थानीय विधायक भी विधानसभा में इस बात को एक बार नहीं बल्कि बार - बार उठा चुके हैं. अधिकारियों संग बैठक कर चुके हैं. हालांकि इसका कोई फायद नहीं हुआ है. परेशानियां जस की तस बनी हुई है.

बीमारी का खतरा बढ़ा: स्थानीय लोगों की मानें तो अक्सर इन क्षेत्रों में अधिकारी दौरा करते हैं. पानी निकासी की कोशिशें भी सिंचाई विभाग की तरफ से की जाती है, लेकिन सड़कों पर पहले की तरह आज भी पानी भरा रहता है. पिछले कई सालों से प्रशासनिक अधिकारी बरसात के पानी की निकासी का कोई तोड़ नहीं ढूंढ पाए हैं. इससे आम आदमी परेशान है. ऐसे में अब क्षेत्र के लोगों को जलभराव की वजह से बीमारी का खतरा भी सता रहा है.

ये भी पढ़ें:मनीषा के शव को दिल्ली एम्स भेजा गया, तीसरी बार होगा पोस्टमार्टम, ग्रामीणों का धरना जारी

नूंह: इन दिनों भारी बारिश के कारण हरियाणा के कई जिलों में जलजमाव जैसी स्थिति बनी हुई है. हालांकि पिछले कई दिनों से नूंह में बारिश नहीं हो रही है. लेकिन यहां जगह-जगह पानी भरा हुआ है, मानों कुछ देर पहले ही बारिश हुई हो.

लोगों में डर: आलम यह है कि नूंह जिले के लोगों को जिला मुख्यालय नूंह शहर आने से डर लगने लगा है. खासकर राहगीर और स्कूल जाने वाले बच्चों को हर दिन खतरों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ जाने वाले मरीजों को होती है.

जिला मुख्यालय नूंह शहर में जल निकासी बड़ी समस्या (ETV Bharat)

हादसे का खतरा: दरअसल, नूंह शहर में बरसात के पानी की निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है. यही कारण है कि शहर में चारों तरफ पानी भरा हुआ है. हर एक सड़कें जलमग्न हो चुकी है. सबसे ज्यादा दिक्कत नल्हड़ मेडिकल मोड पर है. वहीं से नूंह शहर के लिए रास्ता जाता है और वहीं से नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के लिए रास्ता जाता है. इसके अलावा दर्जनों गांव को जोड़ने वाली सड़क भी यहीं से शुरू होती है. इन क्षेत्रों की सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिनमें पानी भरा हुआ है. इन रास्तों पर पानी भरा होने से लोगों को वाहन चलाने के समय और पैदल आने में भी हादसे का खतरा है.

Nuh city drainage problem
नूंह शहर में भरा पानी (ETV Bharat)

प्रशासन की ओर से नहीं किए गए पुख्ता इंतजाम: इस बारे में एक ग्रामीण ने कहा कि प्रशासन के अधिकारी पानी निकासी के लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन पानी नूंह शहर से निकालने की कोई पुख्ता व्यवस्था प्रशासन के पास दिखाई नहीं पड़ रही है. बरसात के पानी ने सड़क को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है. वाहन चालकों को इस गड्ढे नुमा रास्ते से निकलने में अब डर लगने लगा है. बाइक सवार तो कई बार इस बरसात के पानी की वजह से हो रहे गड्ढे में फंसकर चोटिल तक हो रहे हैं.

Nuh city drainage problem
बच्चों की बढ़ी परेशानी (ETV Bharat)

विधानसभा में उठा चुके मुद्दा: वहीं, एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि जिला मुख्यालय नूंह शहर में लोगों को आने से डर लगता है. यहां की सड़कों से लगता है. इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी की निकासी का पुख्ता इंतजाम नहीं होना है. बरसात के सीजन में हर साल लोग इसकी मांग करते हैं. यहां के स्थानीय विधायक भी विधानसभा में इस बात को एक बार नहीं बल्कि बार - बार उठा चुके हैं. अधिकारियों संग बैठक कर चुके हैं. हालांकि इसका कोई फायद नहीं हुआ है. परेशानियां जस की तस बनी हुई है.

बीमारी का खतरा बढ़ा: स्थानीय लोगों की मानें तो अक्सर इन क्षेत्रों में अधिकारी दौरा करते हैं. पानी निकासी की कोशिशें भी सिंचाई विभाग की तरफ से की जाती है, लेकिन सड़कों पर पहले की तरह आज भी पानी भरा रहता है. पिछले कई सालों से प्रशासनिक अधिकारी बरसात के पानी की निकासी का कोई तोड़ नहीं ढूंढ पाए हैं. इससे आम आदमी परेशान है. ऐसे में अब क्षेत्र के लोगों को जलभराव की वजह से बीमारी का खतरा भी सता रहा है.

ये भी पढ़ें:मनीषा के शव को दिल्ली एम्स भेजा गया, तीसरी बार होगा पोस्टमार्टम, ग्रामीणों का धरना जारी

For All Latest Updates

TAGGED:

NUH CITY DRAINAGEDRAINAGE PROBLEM IN NUH CITYजिला मुख्यालय नूंह शहरNUH CITY DRAINAGE PROBLEM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.