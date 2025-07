ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा - कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है हेमंत सरकार, बोले जेएमएम सांसद मीटिंग राजनीति का अखाड़ा नहीं - DISHA MEETING IN GIRIDIH

गिरिडीह में दिशा की बैठक ( ईटीवी भारत )

Published : July 8, 2025 at 11:40 PM IST | Updated : July 9, 2025 at 7:14 AM IST

गिरिडीहः केंदीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी एक बार फिर से राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हुई हैं. मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (‘दिशा’) की बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने सीधा सूबे की हेमंत सोरेन सरकार पर जुबानी हमला बोल दिया. कहा कि ' आज की बैठक बहुत ही हंगामेदार रही. चुंकि लोगों की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, अबुआ आवास हर जगह एक ही स्थिति है. स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ - डॉक्टर की कमी है. जिस सड़क का निर्माण हो रहा है उसकी गुणवत्ता भी खराब है, गिरिडीह शहर की सड़क है उसकी स्थिति खराब है. पेयजल की समस्या को लगातार उठाया गया. सभी जनप्रतिनिधि ने इस मामले को उठाया, जांच भी पूर्व में हुई, गड़बड़ी पायी गई. बिजली की भी काफी समस्या है. कुल मिलाकर देखें तो राज्य सरकार की कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं हैं. जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है. पीएम का सपना है कि हरेक लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचे लेकिन राज्य सरकार के माध्यम से यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है. सरकार बिल्कुल ही शिथिल है और कार्य करने में अक्षम है. दिशा की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद का बयान (ईटीवी भारत)



जेएमएम सांसद ने इस अंदाज में दिया जवाब बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री द्वारा राज्य सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न उठाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद ने कहा कि दिशा की बैठक राजनीति का अखाड़ा नहीं है. हर घर जल योजना में जहां भी ठीक से काम नहीं हुआ है उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है. कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी. निश्चित रूप से काम में सुधार होगा. चुंकि जल नल योजना में दोनों सरकार का पैसा लगा है.



बैठक में क्या क्या हुआ निर्णय इससे पहले नगर भवन में सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित हुई. बैठक के दौरान जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गयी. साथ ही बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में बिंदुवार समीक्षा कर विचार-विमर्श किया गया. मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गयी.



संवेदनशील होकर कार्यों के साथ गुणवत्ता को दें बढ़ावा : अन्नपूर्णा बैठक में केंद्रीय मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें. बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त द्वारा मनरेगा अंतर्गत चालू योजनाओं व सभी अन्य योजनाओं की जानकारी विस्तार में दी गई. इस पर मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी लंबित योजनाओं को निश्चित समय सीमा के अंदर पूर्ण करवाना सुनिश्चित किया जाए.

