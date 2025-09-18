ओवरलोड से टूट रही सड़कें, माइंस संचालक करवाएंगे रोड की मरम्मत! दिशा की बैठक में उठा मामला
पलामू सांसद विष्णुदयाल राम की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई.
Published : September 18, 2025 at 8:37 PM IST
पलामूः खनिज लदे वाहन ओवरलोड चल रहे हैं जिस कारण कई सड़क टूट रही हैं. आगामी पर्व त्यौहार से पहले टूटी हुई सड़कों का माइंस संचालक मरम्मत करवाएंगे. ये मुद्दा पलामू में दिशा में बैठक में उठा है.
दरअसल, गुरुवार को पलामू में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक पलामू सांसद विष्णुदयाल राम की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर के अलावा हुसैनाबाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव, पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, डालटनगंज विधायक आलोक चौरसिया, बिश्रामपुर विधायक नरेश प्रसाद सिंह मौजूद रहे.
इसी बैठक में पांकी की विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने खनिज लदे वाहनों के ओवरलोड के कारण रोड के टूटने के बिंदु को उठाया था जिस पर अन्य विधायकों ने अपनी सहमति दी. बैठक में निर्देश जारी किया गया कि संबंधित क्षेत्र के माइंस प्रबंधन टूटे हुए रोड की मरम्मत करवाएंगे.
सड़क के अलावा मुद्दों पर हुई चर्चा
इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जबकि जनप्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी बातों को भी उठाया. बारिश से हुए नुकसान पर रिपोर्ट जारी करने को कहा गया और पीड़ितों को मुआवजा देने की भी बात कही गई. बैठक में मनरेगा के तहत कहा गया कि मेदिनीनगर, पाटन और सतबरवा प्रखंड को विशेष सुधार की आवश्यकता है जबकि पांकी के इलाके में कई योजनाओं को पेपर पर ही पूर्ण दिखाया गया है. वर्षों से एक ही जगह जमे रोजगार सेवकों को ट्रांसफर करने की भी बात कही गई. कई जनप्रतिनिधियों ने बैठक में अधिकारियों के द्वारा फोन नहीं उठाए जाने की बात कही.
