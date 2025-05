ETV Bharat / state

नैनीताल दुष्कर्म केस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, आरोपी को दिया नोटिस, तोड़ा जाएगा घर! - NAINITAL PHYSICAL ASSAULT CASE

आरोपी के घर नोटिस चस्पा किया गया है. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 9, 2025 at 8:27 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 8:35 PM IST 4 Min Read

नैनीताल: 12 साल का मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी 65 साल के मोहम्मद उस्मान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण (एनडीडीए) ने अब मोहम्मद उस्मान के घर को अवैध निर्माण की श्रेणी में लेते हुए उसे ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस सिलसिले में प्राधिकरण ने उसे नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है. बता दें कि इससे पहले नैनीताल नगर पालिका की ओर से मोहम्मद उस्मान के भवन पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद उस नोटिस को वापस ले लिया गया था. अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी भी आरोपी के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई, जो कानून की प्रक्रिया से इतर हो, उसे रोका जाना चाहिए. नैनीताल दुष्कर्म केस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी (ETV Bharat) 24 अन्य लोगों को भी मिली नोटिस: अदालत के हस्तक्षेप के बाद नैनीताल नगर पालिका ने तत्काल अपना नोटिस निरस्त कर दिया था. हालांकि अब जिला विकास प्राधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अवैध निर्माणों की जांच के बाद नए सिरे से कार्रवाई की पहल की है. मोहम्मद उस्मान के भवन के साथ-साथ शहर में सौ वर्ग गज से कम क्षेत्र में बने 24 अन्य भवन स्वामियों को भी नोटिस जारी किया गया है. प्राधिकरण ने सभी भवन स्वामियों से सात कार्य दिवसों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने और निर्माण से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. पुलिस-प्रशासन अलर्ट: एनडीडीए सचिव विजय नाथ शुक्ल ने बताया कि यह एक नियमित अभियान का हिस्सा है, जिसमें अवैध निर्माणों की पहचान कर उचित कार्रवाई की जाती है. वहीं, मोहम्मद उस्मान के मामले को लेकर शहर में जन आक्रोश और मीडिया की सक्रियता के चलते प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है.

Last Updated : May 9, 2025 at 8:35 PM IST