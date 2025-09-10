ETV Bharat / state

रांची में नहीं शुरू हो सका पंचकर्म चिकित्सा केंद्र! जानिए क्या है वजह

रांची: हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के सभी 24 जिलों में पंचकर्म चिकित्सा केंद्र खोलने की घोषणा 2022 में की थी. आयुष मंत्रालय की ओर से इस दिशा में पहल भी हुई है और सभी जिलों में पंचकर्म चिकित्सा केंद्र के लिए भवन बनाने के लिए हर केंद्र के लिए 55-55 लाख रुपये भी आवंटित हुए हैं. झारखंड के कुछ जिलों में पंचकर्म चिकित्सा केंद्र शुरू भी हुआ है लेकिन राजधानी रांची में यह व्यवस्था पीछे रह गई है.

रांची के जिला आयुष पदाधिकारी डॉ. साकेत कुमार बताते हैं कि रांची में मोरहाबादी स्थित रजिस्ट्री कार्यालय के बगल में पंचकर्म भवन बनाने के लिए जगह मिली थी, उसमें भवन निर्माण का कार्य भी लगभग पूरा हो गया है. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दो-तीन महीने में पंचकर्म चिकित्सा भवन का काम पूरा होने और बाउंड्री वॉल बनने के बाद ओपीडी शुरू कर दिया जाएगा.

जानकारी देते जिला आयुष पदाधिकारी डॉ. साकेत कुमार (etv bharat)

रांची में जल्द शुरू होगी पंचकर्म चिकित्सा पद्धति: डॉ. साकेत कुमार

ईटीवी भारत ने रांची के जिला आयुष पदाधिकारी से जब यह सवाल किया कि दो-तीन महीने में पंचकर्म चिकित्सा के लिए ओपीडी कैसे शुरू होगा, जब आयुष निदेशालय के पास पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टरों और सहयोगी स्टाफ ही नहीं है. इस सवाल के जवाब में डॉक्टर साकेत कुमार ने बताया कि मानव संसाधन एवं अन्य जरूरतों को लेकर, आयुष निदेशक को पत्र भेजा गया है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द सभी जरूरतों को पूरी कर लिया जाएगा ताकि राजधानी वासियों को भी पंचकर्म चिकित्सा पद्धति से इलाज की वैकल्पिक सुविधा मिल सके.

'पंचकर्म' आयुर्वेद में एक इलाज पद्धति है. उपचार के पांच प्रकार के कर्म की वजह से इसे पंचकर्म कहते हैं. इस पद्धति से मरीजों की सिर्फ बीमारी का ही इलाज ही नहीं होता है बल्कि शरीर की गंदगियों को बाहर निकालकर शरीर को अंदर से शुद्ध किया जाता है: डॉ. साकेत कुमार, आयुष चिकित्सा पदाधिकारी