रांची में नहीं शुरू हो सका पंचकर्म चिकित्सा केंद्र! जानिए क्या है वजह
रांची में पंचकर्म चिकित्सा केंद्र शुरू नहीं होने पर जिला आयुष पदाधिकारी ने बताया कि बाउंड्री वॉल बनने के बाद ओपीडी शुरू हो जाएगा.
Published : September 10, 2025 at 8:40 PM IST
रांची: हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के सभी 24 जिलों में पंचकर्म चिकित्सा केंद्र खोलने की घोषणा 2022 में की थी. आयुष मंत्रालय की ओर से इस दिशा में पहल भी हुई है और सभी जिलों में पंचकर्म चिकित्सा केंद्र के लिए भवन बनाने के लिए हर केंद्र के लिए 55-55 लाख रुपये भी आवंटित हुए हैं. झारखंड के कुछ जिलों में पंचकर्म चिकित्सा केंद्र शुरू भी हुआ है लेकिन राजधानी रांची में यह व्यवस्था पीछे रह गई है.
रांची के जिला आयुष पदाधिकारी डॉ. साकेत कुमार बताते हैं कि रांची में मोरहाबादी स्थित रजिस्ट्री कार्यालय के बगल में पंचकर्म भवन बनाने के लिए जगह मिली थी, उसमें भवन निर्माण का कार्य भी लगभग पूरा हो गया है. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दो-तीन महीने में पंचकर्म चिकित्सा भवन का काम पूरा होने और बाउंड्री वॉल बनने के बाद ओपीडी शुरू कर दिया जाएगा.
रांची में जल्द शुरू होगी पंचकर्म चिकित्सा पद्धति: डॉ. साकेत कुमार
ईटीवी भारत ने रांची के जिला आयुष पदाधिकारी से जब यह सवाल किया कि दो-तीन महीने में पंचकर्म चिकित्सा के लिए ओपीडी कैसे शुरू होगा, जब आयुष निदेशालय के पास पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टरों और सहयोगी स्टाफ ही नहीं है. इस सवाल के जवाब में डॉक्टर साकेत कुमार ने बताया कि मानव संसाधन एवं अन्य जरूरतों को लेकर, आयुष निदेशक को पत्र भेजा गया है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द सभी जरूरतों को पूरी कर लिया जाएगा ताकि राजधानी वासियों को भी पंचकर्म चिकित्सा पद्धति से इलाज की वैकल्पिक सुविधा मिल सके.
'पंचकर्म' आयुर्वेद में एक इलाज पद्धति है. उपचार के पांच प्रकार के कर्म की वजह से इसे पंचकर्म कहते हैं. इस पद्धति से मरीजों की सिर्फ बीमारी का ही इलाज ही नहीं होता है बल्कि शरीर की गंदगियों को बाहर निकालकर शरीर को अंदर से शुद्ध किया जाता है: डॉ. साकेत कुमार, आयुष चिकित्सा पदाधिकारी
पंचकर्म चिकित्सा पद्धति में सभी दोषों को संतुलित करने की शक्ति
आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. साकेत कुमार ने कहा कि भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीन दोष होते हैं. जब ये असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं. पंचकर्म चिकित्सा पद्धति की इस प्रक्रिया से इन सभी दोषों को संतुलित किया जाता है और शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं. उन्होंने बताया कि पंचकर्म की मुख्य 5 विधियों में वमन यानी उल्टी कराना, विरेचन, बस्ती (औषधीय एनीमा), नस्य (नाक से दवा देना) और रक्तमोक्षण शामिल है.
पंचकर्म को माना जाता है डिटॉक्स थैरेपी
आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं रांची में आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि पंचकर्म को डिटॉक्स थैरेपी माना गया है. उन्होंने बताया कि गैस, कब्ज, अम्लपित्त, भूख न लगना, गठिया, कमर दर्द, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, त्वचा रोग, मानसिक रोग और श्वसन रोग में यह विशेष कारगर होता है. इसके साथ साथ बीमारी से बचाव और सौंदर्य में भी इन दिनों पंचकर्म चिकित्सा पद्धति की ख्याति बढ़ी है.
ये भी पढ़ें: पलामू में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, डॉक्टर मौके से हुआ फरार, अस्पताल सील
धनबाद के SNMMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य सेवाएं बहाल
जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से SNMMCH की ओपीडी सेवा प्रभावित, मरीजों की बढ़ी परेशानी