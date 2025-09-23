ETV Bharat / state

सरकारी राशन दुकान में बांटा कीड़ा वाला चना, गरीबों की जान से खिलवाड़, विभाग बोला करेंगे जांच

गरियाबंद : छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त में चना देने का ऐलान किया था. लेकिन जब इस योजना को दोबारा शुरु करके धरातल पर उतारा गया तो राशन दुकान संचालकों की असली नीयत सामने आ गई. गरियाबंद जिले के रावण भाटा सरकारी राशन दुकान में गरीबों को कीड़े लगे चने बांट दिए गए. एक दो पैकेट में इस तरह की चीजें होती बात लापरवाही की होती. लेकिन जितने भी लोगों को चना बांटा गया,उन सभी लोगों के पैकेट्स के अंदर चने में कीड़े बजबजा रहे थे. जिन्हें आसानी से नंगी आंखों से देखा जा सकता था. फिर भी चना वापस करने के बजाय राशन दुकान संचालक ने गरीबों को ही ये सड़ा चना बांट कर अपना काम कर दिया.

पूरा चना का पैकेट खराब : जिन हितग्राहियों को एक-एक किलो के पैकेट बांटे गए वो सारे पैकेट्स खराब हो चुके थे. एक-एक किलो के पैकेट के अंदर रखे चनों में कीड़े लगे थे.ये कीड़े चने के दानों को छेद करके उनके अंदर घुस गए थे.इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चने का पैकेट हितग्राहियों को बांटा गया वो कितने दिन पहले ही सड़ने लगा था. जब इस मामले को मीडिया ने उठाया तो सेल्समैन ने स्वीकारा की उसने खराब चना बांटा है.जो खाने लायक नहीं है.

हम लोग राशन लेने के लिए आए थे.चना का वितरण किया गया है.लेकिन चने में घुन लगा हुआ है.अब हम इसे ही लेकर जा रहे हैं- दुखिया बाई,हितग्राही