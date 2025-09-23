ETV Bharat / state

सरकारी राशन दुकान में बांटा कीड़ा वाला चना, गरीबों की जान से खिलवाड़, विभाग बोला करेंगे जांच

गरियाबंद के सरकारी राशन दुकान में गरीबों को कीड़ा लगा चना बांटा गया है.

DISTRIBUTION OF WORMY GRAM
सरकारी राशन दुकान में बांटा कीड़ा वाला चना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2025 at 7:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गरियाबंद : छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त में चना देने का ऐलान किया था. लेकिन जब इस योजना को दोबारा शुरु करके धरातल पर उतारा गया तो राशन दुकान संचालकों की असली नीयत सामने आ गई. गरियाबंद जिले के रावण भाटा सरकारी राशन दुकान में गरीबों को कीड़े लगे चने बांट दिए गए. एक दो पैकेट में इस तरह की चीजें होती बात लापरवाही की होती. लेकिन जितने भी लोगों को चना बांटा गया,उन सभी लोगों के पैकेट्स के अंदर चने में कीड़े बजबजा रहे थे. जिन्हें आसानी से नंगी आंखों से देखा जा सकता था. फिर भी चना वापस करने के बजाय राशन दुकान संचालक ने गरीबों को ही ये सड़ा चना बांट कर अपना काम कर दिया.

पूरा चना का पैकेट खराब : जिन हितग्राहियों को एक-एक किलो के पैकेट बांटे गए वो सारे पैकेट्स खराब हो चुके थे. एक-एक किलो के पैकेट के अंदर रखे चनों में कीड़े लगे थे.ये कीड़े चने के दानों को छेद करके उनके अंदर घुस गए थे.इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चने का पैकेट हितग्राहियों को बांटा गया वो कितने दिन पहले ही सड़ने लगा था. जब इस मामले को मीडिया ने उठाया तो सेल्समैन ने स्वीकारा की उसने खराब चना बांटा है.जो खाने लायक नहीं है.

हम लोग राशन लेने के लिए आए थे.चना का वितरण किया गया है.लेकिन चने में घुन लगा हुआ है.अब हम इसे ही लेकर जा रहे हैं- दुखिया बाई,हितग्राही

राशन दुकान में चना वितरण किया जाना था. लेकिन जो चना बांटा गया है उसका एक भी दाना सही नहीं है.इसमें कीड़े लगे हैं.यदि कोई इसे घर ले जाकर बिना चेक किए खाएगा तो उसका बीमार पड़ना निश्चित है - योगेश बघेल, पूर्व पार्षद

वहीं दूसरी ओर जब इस बारे में राशन दुकान में वितरण का काम देख रहे कर्मचारी से पूछा गया तो उसका मानना था कि चना खराब है.लेकिन इसे बांटा क्यों गया इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सका.

चना वितरण किया गया है.लोगों की शिकायत है कि उन्हें खराब चना मिला है.हम लोगों ने भी देखा है कि चना खराब है- मोहित यादव, सेल्समैन

वहीं इस पूरे मामले में जिला खाद्य अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. खाद्य अधिकारी अरविंद दुबे का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि चना वितरण का कार्य अन्य विभागों के माध्यम से किया जाता है.

जिस चना वितरण की आप बात कर रहे हैं वो सरकारी दुकान में बांटने के लिए गया हुआ था.जिसके पैकेट में उपयोग की आखिरी तिथी अक्टूबर 2025 अंकित है.फिर भी यदि कीड़ा लगा हुआ चना बांटा गया है तो इसके लिए पीडीएस दुकानों को स्पष्ट निर्देश है कि वो कीड़ा लगा हुआ चना ना बांटे- अनुराग दुबे, जिला खाद्य अधिकारी

खाद्य विभाग की अपनी दलील है और चना बांटने वाले की अपनी.लेकिन इन सब के बीच गरीब ही पीस रहा है.सरकार योजना तो गरीबों के लिए लाती है,लेकिन उन योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग की जरुरत है.क्योंकि जिनके जिम्मे गरीबों तक लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी है,वो खुद अपने लाभ के लिए जान से खिलवाड़ कर रहे हैं.ये सिर्फ सरकारी राशन दुकान में कीड़ा लगा चना बांटने तक ही सीमित नहीं है.बल्कि दूसरे विभागों का भी यही हाल है.अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में गरीबों को सड़ा चना बांटने वालों के खिलाफ विभाग क्या एक्शन लेता है.

गरियाबंद में राशन के लिए मची भगदड़, तीन महीने का एक साथ दिया जा रहा पीडीएस का चावल

दुर्ग में सरकार राशन दुकान से पीडीएस चावल की कालाबाजारी

कोरबा में पीडीएस दुकानों से नहीं मिल रहा चना, चार महीने से हितग्राही परेशान

For All Latest Updates

TAGGED:

INSECTS BUZZING INSIDE PACKETGOVERNMENT RATION SHOPराशन दुकानकीड़ा लगा चनाDISTRIBUTION OF WORMY GRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.