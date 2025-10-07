ETV Bharat / state

DMC भंग होने से बढ़ रही डॉक्टरों और मरीजों की परेशानी, PMSF ने दिल्ली CM और हेल्थ मिनिस्टर को लिखा पत्र

जून में दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल को कर दिया था भंग, कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ शुरू की थी जांच

डीएमसी भंग होने से बढ़ रही डॉक्टरों और मरीजों की परेशानी
डीएमसी भंग होने से बढ़ रही डॉक्टरों और मरीजों की परेशानी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 7, 2025 at 4:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली मेडिकल काउंसिल को जून महीने में भंग किए जाने के बाद से अभी तक डीएमसी का गठन नहीं हो सका है. डीएमसी का गठन न होने से कई तरह की समस्याएं शुरू हो गई हैं. हालांकि, डीएमसी का गठन न होने तक नए डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी और डीएमसी का पूरा कामकाज दिल्ली सरकार ने डीजीएचएस को सौंप दिया. साथ ही डीएमसी के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ जांच भी शुरू कराई थी. वह भी अभी पूरी नहीं हुई है. जांच पूरी होने की समय सीमा भी निकल चुकी है.

कुछ समय तक डीजीएचएस का पद खाली होने के कारण भी डीएमसी का कामकाज ठप हो गया. इससे नए डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी रुक गई. इस समस्या को लेकर प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम (पीएमएसएफ) ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह को पत्र लिखकर समस्या का समाधान कराने की मांग की है.

पत्र में कहा गया है कि डीएमसी का भंग होना चिकित्सा जगत के लिए एक बढ़ता हुआ नैतिक, कानूनी और आर्थिक संकट है. पत्र में कहा गया है कि कौन वास्तव में एक डॉक्टर है और क्या वह उस राज्य में कानूनी रूप से चिकित्सा पद्धति का अभ्यास कर सकता है. दिल्ली में यह नियामक कार्य पहले दिल्ली मेडिकल काउंसिल द्वारा किया जाता था, जो पिछले तीन महीने से ज्यादा समय से बंद हो गया है. यह काम थोड़ा शुरू हुआ है, लेकिन इसे पूरी तरह से शुरू करने की जरूरत है. यहाँ तक कि अदालतें भी कदाचार के मामलों का मूल्यांकन करने के लिए मेडिकल काउंसिल को ही ज़िम्मेदार ठहराती हैं. दिल्ली में, उनके पास कोई नियामक संस्था नहीं है जहाँ वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें.

बिना डीएमसी रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस नहीं कर सकते नए डॉक्टर

प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम (पीएमएसएफ) के अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ तारा ने बताया, ''दिल्ली राज्य चिकित्सा परिषद के प्रमाणन प्राधिकरण के बिना, नए मेडिकल स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र भी चिकित्सा अधिकारी, जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट आदि के रूप में काम पर नहीं आ सकते. इससे न केवल उन मरीजों को नुकसान होगा जो असुरक्षित रह गए हैं, बल्कि उन युवा डॉक्टरों को भी नुकसान हो रहा है जो डीएमसी के बिना राज्य में नौकरी नहीं पा सकते या कानूनी रूप से प्रैक्टिस नहीं कर सकते.

पीएमएसएफ का कहना है कि दिल्ली के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जो पूरी तरह से नए रेजिडेंट डॉक्टरों के कार्यबल में शामिल होने पर निर्भर हैं. पत्र में कहा गया है कि सरकार को याद रखना चाहिए कि दिल्ली के अस्पताल न केवल दिल्ली के मरीजों की सेवा करते हैं, बल्कि अन्य राज्यों के उन लोगों की भी सेवा करते हैं जो बेहतर देखभाल की उम्मीद में अपने इलाज के लिए असुविधाजनक, कष्टदायक यात्रा करके राजधानी के इन मेडिकल कॉलेजों के द्वार के बाहर डेरा डालते हैं.

पीएमएसएफ इसलिए इन मरीजों और नए मेडिकल स्टूडेंट्स के हित में पीएमएसएफ मरीजों और चिकित्सा जगत के हित में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से मांग करता है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए. अगर अगर नए डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू नहीं हुई तो दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा. साथ ही डीएमसी भंग होने से मरीजों की ओर से डॉक्टरों के खिलाफ मिलने वाली इलाज में लापरवाही की शिकायतों का भी समाधान नहीं हो पा रहा है.

