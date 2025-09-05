ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस में प्रमोशन पॉलिसी को लेकर पुलिसकर्मियों में असंतोष की स्थिति, जानिए क्या कहा ? - DELHI POLICE PROMOTION POLICY

सेवानिवृत्ति की कगार पर खड़े पुलिसकर्मियों का कहना है कि वर्षों की मेहनत व ईमानदारी के बाद भी प्रमोशन का अवसर नहीं मिलता.

प्रमोशन पॉलिसी को लेकर दिल्ली पुलिसकर्मियों में असंतोष
प्रमोशन पॉलिसी को लेकर दिल्ली पुलिसकर्मियों में असंतोष (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2025 at 1:40 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में प्रमोशन पॉलिसी को लेकर हाल के दिनों में असंतोष व बहस तेज हो गई है. पुलिसकर्मियों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था न सिर्फ उनके मनोबल को कमजोर कर रही, बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है. ताजा मामला एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) का है, जिसने पुलिस कमिश्नर को ईमेल भेजकर प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव की मांग की है. इस सुझाव ने दिल्ली पुलिस के भीतर नई चर्चा छेड़ दी है.

दरअसल, पुलिस मुख्यालय में हाल ही में पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा की अध्यक्षता में हुई 'बड़ी मीटिंग' में यह मुद्दा प्रमुखता से सामने आया है. कमिश्नर ने सुधारों के लिए सभी पुलिसकर्मियों से खुले तौर पर सुझाव देने की अपील की थी. इसके लिए कमिश्नर्स सचिवालय ने बुधवार को एक ईमेल आईडी cpsecretriatinnovation@gmail.com जारी किया है. 20 सितंबर तक सभी रैंक के पुलिसकर्मी इस ईमेल आईडी पर अपने सुझाव भेज सकते हैं. इसके बाद से पुलिसकर्मियों द्वारा भारी संख्या में ईमेल भेजे जा रहे हैं.

ASI का अनोखा सुझाव: मालवीय नगर थाने में तैनात एक ASI ने ई- मेल में लिखा कि प्रमोशन की मौजूदा व्यवस्था बेहद धीमी व निराशाजनक है. उनका सुझाव है कि कई पुलिसकर्मी 30 से 40 साल की सेवा देने के बाद भी इंस्पेक्टर पद तक नहीं पहुंच पाते हैं और रिटायर हो जाते हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि लंबी सेवा के बाद स्वचालित रूप से (ऑटोमैटिक) प्रमोशन का प्रावधान हो, जिससे मेहनती पुलिसकर्मी कम से कम इंस्पेक्टर पद तक पहुंचकर सेवा निवृत्त हो सकें.

'OTP' सिस्टम पर भी चर्चा: कई पुलिसकर्मी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन (OTP) व्यवस्था को लेकर भी शिकायतें कर रहे हैं. इस विषय पर सबसे अधिक मेल आए हैं. मेल भेजने वालों का आरोप है कि OTP के नाम पर कुछ चुनिंदा कर्मियों को तो लाभ मिलता है, लेकिन बड़ी संख्या में मेहनती व वरिष्ठ पुलिसकर्मी इससे उपेक्षित रह जाते हैं.

2016 से अटका मुद्दा: बता दें कि 2016 में भी प्रमोशन पॉलिसी को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में सुधार का प्रस्ताव आया था. उस वक्त 10, 20 और 30 साल की सेवा पूरी करने वाले पुलिसकर्मियों को स्वत: प्रमोशन देने की बात उठी थी. लेकिन, यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया था. अब एक बार फिर से उसी तर्ज पर सुझाव आने लगे हैं.

मनोबल व कार्यक्षमता पर असर: सेवानिवृत्ति की कगार पर खड़े पुलिसकर्मियों का कहना है; ''वर्षों की मेहनत व ईमानदारी के बाद भी अगर उन्हें प्रमोशन का अवसर नहीं मिलता तो यह बेहद निराशाजनक होता. इससे न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर मनोबल टूटता है बल्कि पूरी फोर्स की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है.'' ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस कमिश्नर व उच्चाधिकारियों द्वारा इन सुझावों पर क्या निर्णय लिया जाता है.

