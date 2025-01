ETV Bharat / state

कोटपुतली में श्मशान के रास्ते को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने शव रख किया प्रदर्शन - DISPUTE OVER WAY TO CREMATORIUM

कोटपुतली बहरोड : कोटपुतली बहरोड के भाकरी गांव में बाबा गोपाल दास स्थान के निकट स्थित एक पुरानी श्मशान भूमि पर अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले रास्ते को लेकर विवाद हो गया. शव को श्मशान तक ले जाने वाले एक मात्र रास्ते पर स्थित स्कूल गेट पर स्टाफ ने ताला लगा दिया. साथ ही स्थानीय लोगों को श्मशान में प्रवेश नहीं करने दिया. ऐसे में शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोगों ने शव को वहीं रख प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत कराया. एसएचओ राजेश मीणा ने बताया कि घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत कराया गया. साथ ही समझाइश के बाद देर शाम करीब सात बजे शव का अंतिम संस्कार किया गया. फिलहाल, प्रशासन मौके पर मौजूद है, ताकि आगे कोई दिक्कत पेश न आए.

स्थानीय निवासी मुखराम धनकड़ ने बताया कि उनके ताऊ जी का निधन हो गया था, जिनकी शव यात्रा के लिए वे जा रहे थे. उन्होंने कहा कि श्मशान तक जाने वाले एक मात्र रास्ते के गेट पर कुछ लोगों ने ताला लगा दिया था. ग्रामीण करीब 2-3 घंटे मौके पर बैठे रहे, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इस पर उन लोगों ने वहीं शव रख कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. हालांकि, बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और फिर शव का अंतिम संस्कार किया जा सका.