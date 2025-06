ETV Bharat / state

पुरानी गाड़ियों को ईंधन देने पर विवाद, पेट्रोल पंप संचालक और सरकार आमने-सामने - NO FUEL FOR OLD VEHICLES POLICY

पुरानी गाड़ियों को ईंधन देने पर विवाद ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 23, 2025 at 4:50 PM IST 3 Min Read