फिरोजाबाद में कब्रिस्तान की जमीन पर विवाद; सपा सांसद रामजी लाल सुमन बोले-'यह सरकार सिर्फ भावनाओं से खेल रही' - FIROZABAD NEWS

सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि यह सरकार लोगों की भावनाओं से खेल रही है. यह दंगा कराने की साजिश है.

सपा सांसद रामजी लाल सुमन बोले-'यह सरकार सिर्फ भावनाओं से खेल रही'
सपा सांसद रामजी लाल सुमन बोले-'यह सरकार सिर्फ भावनाओं से खेल रही' (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 11:27 AM IST

फिरोजाबाद: कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर जारी विवाद के बीच समाजवादी पार्टी कूद पड़ी है. कब्रिस्तान पर ताला जड़ने के मुद्दे पर सपा ने राजनीति शुरू कर दी है. पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने कहा कि यह जज्बाती मुद्दा है, लिहाजा दो दिन में यह ताले खुलने चाहिए. उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसा नहीं होता है, तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी.

सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि यह सरकार लोगों की भावनाओं से खेल रही है. यह दंगा कराने की साजिश है. सरकार का ध्यान आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं की तरफ नहीं है. वह सिर्फ इस तरह का काम करके लोगों को जरूरी मुद्दों से दूर रखना चाहती है.

जानकारी के मुताबिक, फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद शहर के रुकनपुरा में कब्रिस्तान की विवादित जमीन पर कथित भू-माफियाओं द्वारा ताला डालने का मामला सामने आया है. मामले की भनक जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगी तो इन नेताओं का डेलिगेशन राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की अगुवाई में कब्रिस्तान वाले स्थान पर पहुंचा. उन्होंने इस बाबत तहसील के अधिकारियों और पुलिस से बात भी की. साथ ही स्थानीय लोगों से भी बात की गई.

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस जमीन पर काफी समय से कब्रिस्तान है. शिकोहाबाद का मुस्लिम समाज यहां अंतिम संस्कार करता चला आ रहा है, लेकिन भू-माफिया की नजर इस जमीन पर है. उन्होंने कहा कि अगर किसी के आदेश से यहां ताला लगाया गया है, तो उसकी जानकारी दी जानी चाहिए. भू-माफिया ने यहां कब्जे की कोशिश की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ताला खोला जाए.

इस दौरान रामजी लाल सुमन ने कहा कि सरकार ताला नहीं खुलवाती है, तो बड़ा आंदोलन होगा. उन्होंने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला. कहा कि सरकार का ध्यान बुनियादी समस्याओं की तरफ नहीं है. यह सरकार सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेल रही है.

