धनबाद: शहर के पुराना बाजार में प्रस्तावित यातायात पुलिस चौकी का उद्घाटन विवाद की भेंट चढ़ गया. जाम की समस्या और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर पुराना बाजार चेंबर ऑफ कॉमर्स की मांग पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर पुराना बाजार टोटो स्टैंड के पास पुलिस चौकी का उद्घाटन होना था, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने के पहले धनबाद जिला चेंबर के महासचिव अजय नारायण लाल अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया. इस दौरान कई व्यापारी भी उनके साथ मौजूद रहे. दोनों पक्षों की ओर से धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

यातायात पुलिस चौकी का उद्घाटन स्थगित

वहीं, पुराना बाजार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सोहराब खान और धनबाद जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अजय नारायण लाल आमने-सामने आ गए. एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे. इधर, माहौल बिगड़ता देख पुलिस के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए. मौके पर अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दोनों पक्षों को शांत कराया गया. हंगामे के चलते यातायात पुलिस चौकी का उद्घाटन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.

धनबाद में चेंबर ऑफ कॉमर्स के दो गुट आपसे में उलझते और चेंबर सदस्यों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जिला चेंबर और कॉमर्स के महासचिव का बयान

इस संबंध में धनबाद जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अजय नारायण लाल ने कहा कि “यही एक जगह है जहां कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. भोक्ता पर्व, स्वतंत्रता दिवस जैसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए यह एक मात्र जगह है. लोगों को गुमराह कर यहां पुलिस चौकी खुलवाई गई है.”

धनबाद में चेंबर ऑफ कॉमर्स के दो गुट आपस में उलझते और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)

पुराना बाजार चेंबर ऑफ कॉमर्स से अध्यक्ष का पक्ष

वहीं पुराना बाजार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सोहराब अली का कहना है कि “व्यवसायियों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस पोस्ट बनवाया है. सिटी एसपी की ओर से इसके लिए आदेश जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि जो पुलिस पोस्ट का विरोध कर रहे हैं, वह दुकानदार हैं ही नहीं. उन्हें यहां की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है.”

