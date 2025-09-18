ETV Bharat / state

पुरानी रंजिश को लेकर विवाद, नॉनवेज रेस्टोरेंट पर पहुंचे बदमाशों ने की तोड़फोड़ और फायरिंग

नॉनवेज रेस्टोरेंट पर फायरिंग का मामला सामने आया है. यह घटना बुधवार देर रात की है.

नॉनवेज रेस्टोरेंट पर फायरिंग
नॉनवेज रेस्टोरेंट पर फायरिंग (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2025 at 11:05 AM IST

Updated : September 18, 2025 at 12:16 PM IST

2 Min Read
कोटा : शहर के स्टेशन इलाके में एक नॉनवेज रेस्टोरेंट पर फायरिंग का मामला सामने आया है. यह घटना बुधवार देर रात 11 बजे के बाद हुई है. कुछ बदमाश बंदूक, लाठी, पाइप व डंडा लेकर पहुंच गए और उत्पात मचाया. इस दौरान एक युवक ने फायरिंग भी की. दोनों ही पक्षों के युवकों के बीच संघर्ष हुआ, जिसके बाद हमला करने पहुंचे युवक भी मौके से फरार हो गए. इस मामले में पीड़ित दुकानदार अतीक हुसैन ने फायरिंग करने की बात कही है. उसका कहना है कि एक युवक के हाथ से छर्रा टच करके निकल गया है. दुकान में रखें फ्रिज पर भी छर्रे लगे हैं, जिससे उसका कांच टूट गया है. मामले में भीमगंज मंडी थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है.

भीमगंज मंडी थाना अधिकारी रामकिशन गोदारा ने बताया कि घटनाक्रम बुधवार रात 11 बजे के बाद हुआ है. अतीक अपनी दुकान पर कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था. तभी सलमान, गोलू, सद्दाम और सलमान सहित अन्य उसकी दुकान पर पहुंचे. उनके हाथ में हथियार थे. एक युवक अवैध पिस्टल भी लिए हुआ था. इसपर आपस में इनकी बहस हुई और सामने वाले पक्ष ने इन्हें रोकने की कोशिश की. इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई शुरू हुई. टेबल, कुर्सी और लोहे के पाइप से एक दूसरे ने हमला भी किया. घटनाक्रम के 20 सेकंड में ही यह युवक मौके से भाग गए.

पढे़ं. जोधपुर में प्रॉपर्टी व्यवसायी पर फायरिंग, बदला लेने के लिए किया हमला

पुरानी रंजिश को लेकर विवाद (ETV Bharat Kota)

थानाधिकारी रामकिशन गोदारा का कहना है कि मौके पर फायरिंग के कोई निशान नहीं मिले हैं. घायल हुए एक युवक के हाथ में चोट लगी थी, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई छर्रा फंसा हुआ नहीं है. मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश भी की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच पड़ताल की जा रही है.

मस्जिद में फ्रीज रखने को लेकर विवाद : थानाधिकारी का कहना है कि यह विवाद इनका पुराना चल रहा है. इसी रंजिश को लेकर इन्होंने हमला किया था. एक महीने पहले मस्जिद में फ्रीज रखने की बात को लेकर अतीक हुसैन और गोलू की टीम के विवाद हो गया था. इस मामले में तलवार लहरा दी गई थी और छह लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया था. इस प्रकरण को लेकर ही दोबारा इन्होंने घटना को अंजाम दिया है.

Last Updated : September 18, 2025 at 12:16 PM IST

