ETV Bharat / state

डीजे पर डांस को लेकर महिलाओं में हुए विवाद पर दो पक्षों में लाठी-भाटा जंग, 9 जने घायल

धौलपुर: मनियां थाना इलाके के गांव शंकरा का पुरा में गुरुवार रात्रि को नवरात्रा समापन पर भंडारे के दौरान डीजे को लेकर गांव के दो पक्षों में झगड़ा हो गया. दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चलीं और पथराव हुआ. पथराव को देखते हुए पूरे गांव में भगदड़ का माहौल हो गया. लाठी-भाटा जंग में चार महिलाओं सहित 9 जने घायल हो गए. सूचना मिलते ही मनियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची. एक की हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया. हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रैफर कर दिया गया.

सीओ राजेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. पुलिस के अनुसार गुरुवार रात्रि को गांव शंकरा का पुरा में नवरात्रा समापन पर भंडारे का आयोजन चल रहा था. इसी दौरान डीजे बजाने की बात को लेकर रामनिवास कुशवाह और दूसरे पक्ष प्रेमसिंह के पक्ष के लोगों के बीच विवाद हो गया. मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया. इसके बाद दोनों पक्ष लाठी-डंडे और पत्थरों से लैस होकर आमने-सामने हो गए.