कानपुर : कानपुर देहात भारतीय जनता पार्टी भीतरी खींचतान से जूझ रही है. भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति व पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी, दो पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला और राजेश तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह नोटिस बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के निर्देश पर पार्टी महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने जारी किया है. तीनों को सात दिन के अंदर जवाब देना होगा.

नोटिस मिलने पर पूर्व सांसद समर्थकों व जिलाध्यक्ष समर्थकों में सन्नाटा पसरा है. वहीं पूरे जिले में पार्टी की छवि धूमित होते साफ दिख रही है. कार्यकर्ता व पदाधिकारी दबी जुबां में कह रहे हैं, इस तरह की गतिविधियों से आने वाले चुनाव में संगठन को नुकसान हो सकता है. क्योंकि, संगठन के अंदर जो रार है वह अब खुलकर सामने आ गई है.

शीर्ष नेता बोले- मंत्री से कोई मतलब नहीं : भाजपा के प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि मामले में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला वारसी का इस नोटिस से कोई मतलब नहीं है. उनके पति जिस तरह से पार्टी आचरण के विपरीत गतिविधियों में शामिल हैं, उसे देखते हुए पार्टी की ओर से कार्रवाई की गई है. पार्टी की ओर से जो नोटिस जारी की गई, उसमें स्पष्ट रूप से यह भी लिखा है, अगर जवाब संतोषजनक न हुआ तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी.

पूर्व जिलाध्यक्षों ने 22 तरह के आरोप लगाए थे : कानपुर देहात में कुछ दिनों पहले पूर्व जिलाध्यक्षों ने पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी व उनकी पत्नी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला वारसी पर खनन से उगाही, अवैध रूप से चंदा वसूलने समेत 22 तरह के आरोप लगाए थे. हालांकि इस मामले में पूर्व सांसद ने कोई जवाब नहीं दिया था.

सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर लगाए थे कई आरोप : इससे पहले 25 जुलाई को एक इंस्पेक्टर पर कार्रवाई को लेकर जब राज्य मंत्री खुद थाने पर पांच घंटे से अधिक समय तक धरने पर बैठी थीं, तो उनके पति ने वहां पहुंचकर मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर कई आरोप लगाए थे. इसके बाद जब पूर्व जिलाध्यक्षों ने वार्ता की, तो सभी का कहना था वह दोनों मौजूदा सांसद के गुट से हैं. ऐसे में अब कानपुर देहात के अंदर भाजपा पूरी तरह से बिखरती हुई दिख रही है.

