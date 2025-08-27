रांची: रिम्स 2 के निर्माण को लेकर कांग्रेस के अंदर ही विवाद उत्पन्न हो गया है. कांग्रेस के दो नेता इसे लेकर आमने सामने आ गए. जिसके बाद प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि अब इस मामले का फैसला प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी करेगी.

रिम्स 2 को लेकर कांग्रेस में रार

दरअसल, पुरानी विधानसभा सभागार में संगठन सृजन अभियान 2025 के तहत प्रदेश पर्यवेक्षक और जिला कांग्रेस अध्यक्षों-कार्यकारी अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई. इसी बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी के राजू के सामने ही कांके नगरी में प्रस्तावित रिम्स-2 के निर्माण को लेकर पार्टी के दो बड़े नेता आमने-सामने आ गए. कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने जहां कांके के नगड़ी में आदिवासियों की उपजाऊ जमीन पर रिम्स-2 के निर्माण का विरोध किया. वहीं कांके विधायक सुरेश बैठा यह कहते सुने गए कि हर हाल में रिम्स-2 नगड़ी की जमीन पर ही बनेगा. दोनों कांग्रेस नेता अपनी-अपनी तरफ से तर्क भी देते सुने गए.

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडियाकर्मियों ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू से पार्टी के अंदरूनी कलह और रिम्स-2 पर पार्टी के रुख के बारे में सवाल किया. इस पर के राजू ने कहा कि रांची के कांके नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 पर कांग्रेस के रुख पर फैसला झारखंड कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी लेगी. और जो भी फैसला होगा, उससे सरकार को अवगत करा दिया जाएगा.

हजारीबाग में लोगों को नहीं मिल रहा विस्थापन का लाभ

के राजू ने कहा कि हमारे नेता हजारीबाग के बड़कागांव में पीड़ितों को मुआवजा और विस्थापन के लिए जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं. पूरे मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने तीन सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसमें कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप और विधायक सुरेश बैठा, रामचंद्र सिंह चेरो शामिल थे. उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.

जांच समिति के सदस्य विधायक सुरेश बैठा ने बताया कि बड़कागांव में 4 अगस्त से लगातार धरना-प्रदर्शन चल रहा है. पूछताछ में लोगों ने बताया कि विस्थापन का लाभ लोगों को नहीं मिला है. सुरेश बैठा ने कहा कि एनटीपीसी ने छोटे-मोटे ठेके दिए हैं, वहां स्कूल बंद कर दिया है और लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है. अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी वहां के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. समिति ने प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं.

SIR को लेकर बाबूलाल मरांडी पर पलटवार

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा बिहार में राहुल गांधी की "वोट अधिकार यात्रा" को बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाने की यात्रा बताए जाने पर के राजू ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, वे बांग्लादेशी हैं? क्या बाबूलाल मरांडी उन लोगों को घुसपैठिया मानते हैं जो बिहार से बाहर जीविकोपार्जन के लिए गए हैं?

