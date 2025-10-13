ETV Bharat / state

चरखी दादरी में कांग्रेस में दिखी रार, मंच पर बैठने को लेकर हुआ हंगामा, प्रदेश अध्यक्ष और सह प्रभारी मौके पर थे मौजूद

चरखी दादरीः हरियाणा कांग्रेस में आपसी खींचतान और छींटाकशी रूकने का नाम नहीं ले रही है. चरखी दादरी में कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सह प्रभारी आईसीसी सचिव जितेंद्र बघेल के सामने ही स्टेज से उतारने को लेकर कांग्रेसियों में काफी तू-तड़ाक हुई. इस घटनाक्रम को लेकर जितेंद्र बघेल ने एक नेता को काफी सुनाया और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया.

वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में कुर्सी के लिए भिड़े कांग्रेसीः बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और हरियाणा सह प्रभारी जितेंद्र बघेल सोमवार को दादरी में वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान कार्यक्रम में पहुंचे थे. रासिवासिया धर्मशाला में दोनों नेता स्टेज पर पहुंचे ही थे कि कुछ देर में स्टेज पर बैठने को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया. काफी देर तक हंगामे के बीच एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को दूर ले जाया गया.