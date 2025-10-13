ETV Bharat / state

चरखी दादरी में कांग्रेस में दिखी रार, मंच पर बैठने को लेकर हुआ हंगामा, प्रदेश अध्यक्ष और सह प्रभारी मौके पर थे मौजूद

चरखी दादरी में प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में कुर्सी के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए.

Dispute in Charkhi Dadri Congress
कांग्रेस में घमासान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 13, 2025

Updated : October 13, 2025 at 9:01 PM IST

चरखी दादरीः हरियाणा कांग्रेस में आपसी खींचतान और छींटाकशी रूकने का नाम नहीं ले रही है. चरखी दादरी में कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सह प्रभारी आईसीसी सचिव जितेंद्र बघेल के सामने ही स्टेज से उतारने को लेकर कांग्रेसियों में काफी तू-तड़ाक हुई. इस घटनाक्रम को लेकर जितेंद्र बघेल ने एक नेता को काफी सुनाया और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया.

वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में कुर्सी के लिए भिड़े कांग्रेसीः बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और हरियाणा सह प्रभारी जितेंद्र बघेल सोमवार को दादरी में वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान कार्यक्रम में पहुंचे थे. रासिवासिया धर्मशाला में दोनों नेता स्टेज पर पहुंचे ही थे कि कुछ देर में स्टेज पर बैठने को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया. काफी देर तक हंगामे के बीच एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को दूर ले जाया गया.

चरखी दादरी में कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा (Etv Bharat)

'माहौल बिगाड़ने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जायेगा': बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद जितेंद्र बघेल ने महिला नेत्री से अपने लोगों को शांत करवाने और अनुशासन बनाए रखने की बात कही. कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील धानक ने फोन पर बताया कि "कार्यक्रम में कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है. ऐसे में पूरे मामले में हाईकमान को अवगत कराया जाएगा. मामले में जो भी पदाधिकारी हो या कोई और, तुरंत नोटिस देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा."

ये भी पढे़ं-हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस: IPS को न्याय दिलाने की मांग तेज, कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, सीएम का पुतला फूंका
