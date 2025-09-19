ETV Bharat / state

पन्ना में 150 कैरेट वाले हीरे का राज, एक झगड़े से सामने आई सबसे बड़े हीरे की कहानी

जिस 150 कैरेट हीरे को लेकर दावा किया जा रहा है, अगर यह हीरा हीरा कार्यालय में जमा होता तो इसकी कीमत करोड़ों रुपए में आकी जाती. इतना ही नहीं यह पन्ना हीरा कार्यालय में जमा होने वाला सबसे बड़ा हीरा माना जाता. क्योंकि पन्ना के इतिहास में अभी तक जो सबसे बड़ा हीरा जमा हुआ है वह 42 कैरेट आंका गया है और जो ढाई करोड़ रुपए में बिका था. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस 150 कैरेट के हीरे को लेकर शिकायत की गई है, उसकी क्या कीमत होगी.

पन्ना : हीरे की चमक के साथ अब मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से हीरे की हेराफेरी का मामला सामने आया है. और ये कोई छोटी मोटी हेराफेरी नहीं बल्कि अबतक के सबसे ज्यादा कैरेट वाले हीरे का मामला है. हीरे की खदानों में पार्टनरों की अनबन होने से लगभग 150 कैरेट के हीरे का राज खुला. इस मामले में नाराज पार्टनर ने पन्ना कोतवाली व हीरा अधिकारी से शिकायत की है.

पन्ना कोतवाली और हीरा अधिकारी जांच में जुटे

शिकायतकर्ता जय बहादुर सिंह ने पन्ना कोतवाली व जिला खनिज अधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए कहा, '' मेरे पार्टनरों द्वारा हीरा मिलने के बाद ठगी की जा रही है और फोटो भेजने के बाद भी कहा जा रहा है कि हीरा नहीं मिला है. जबकि 150 कैरेट हीरे की फोटो भेजी थी और अब उनके मन में लालच आ गया है. वो पूरे हीरे की राशि हड़पना चाहते हैं और जानकारी मिली है कि पार्टनर अपने रिश्तेदारों के नाम पर हीरे की उथली खदान का पट्टा बनवा रहे हैं. मैं इस आवेदन को देने के साथ आग्रह करता हूं कि जब तक पुलिस पूरी जांच ना कर ले 150 कैरेट हीरे को हीरा कार्यालय में किसी के नाम पर भी जमा ना किया जाए.''

5 सितंबर को मिला था 150 कैरेट का हीरा

पूरा मामला यह है कि 6 पार्टनरों ने मिलकर पन्ना में हीरे की खदान लगाई थी, जिसमें पट्टा जय बहादुर सिंह पिता बलबीर सिंह निवासी जिला मैहर के नाम था. इसमें किशोर खोड़े निवासी इंदौर, नरेंद्र कुमार सेन निवासी बिलखुरा, दयाराम पटेल निवासी बिलखुरा, महेंद्र गौड़ निवासी मठली और प्रकाश पटेल निवासी बिलखुरा हैं. सभी ने मिलकर ग्राम कृष्णा कल्याणपुर की पट्टी में हीरे की उथली खदान लगाई थी, जिसमें 5 सितंबर को हीरा मिला था जिसका अनुमानित वजन 150 कैरेट था.

आगे शिकायती आवेदन में जय बहादुर सिंह ने बताया, 5 सितंबर को एक पार्टनर दयाराम पटेल द्वारा मुझे जानकारी दी गई थी कि हीरे मिला है. इसके बाद दूसरे पार्टनर किशोर खोड़े ने मोबाइल पर हीरे की फोटो भेजी थी. किशोर ने जय बहादुर सिंह को फोन पर बताया कि 150 कैरेट का हीरा दयाराम पटेल के पास रखा है लेकिन जब दयाराम पटेल से हीरा कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया तो वह अपनी बात से पलट गया और कहने लगा कोई हीरा नहीं मिला है.

बिना जांच जमा न हो 150 कैरेट का हीरा

इस पर 6 सितंबर को जय बहादुर सिंह ने थाना कोतवाली पन्ना में इसकी शिकायत की. वहीं, हीरा अधिकारी को 17 सितंबर को शिकायत की गई, जिसमें कहा गया कि दयाराम पटेल अपने रिश्तेदारों के नाम पर हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाने की कोशिश कर रहा है और 150 कैरेट हीरे को ना ही जमा किया जाए और ना हीं नीलामी में रखा जाए जब तक पुलिस इसकी जांच ना कर ले.

इस मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी रोहित मिश्रा ने कहा, '' 150 कैरेट हीरे के विषय में शिकायती आवेदन आया है. सभी पार्टनरों को बुलाकर जांच की जाएगी. इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है. जो जांच में विषय निकलेगा उसमें नियमनुसार कार्रवाई की जाएगी.''