मेरठ में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या, दो गिरफ्तार

मेरठ: सरधना क्षेत्र में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान आपसी कहासुनी में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मृतक का नाम बॉबी गौतम (24) है. गौतम कपड़े के शोरूम पर काम करता था. हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है.

घटना शनिवार रात करीब 10 बजे की है. गंग नहर के पास मूर्ति विसर्जन के लिए काफी संख्या में युवक पहुंचे थे. इसी बीच कुछ युवक वहां पहुंचे और विवाद के बाद बॉबी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. जिससे वहां अफरातफरी मच गईं. खून से लथपथ बॉबी गिर गया. उसके बाद हमलावर फरार हो गए. हालांकि, इनमें से दो को लोगों ने पकड़ लिया. जिन्हें बाद में पुलिस को सौंप दिया गया. इधर, घायल बॉबी के साथियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने पकड़े गए युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

मौके पर मौजूद युवकों ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले से गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकली थी. कस्बे के रामलीला मैदान से गंग नहर की ओर जिस वक्त यात्रा गुजर रही थी, उसी वक्त जुलूस में कुछ लोग वहां आ गए. वे शराब के नशे में थे और बदसलुकी कर रहे थे. उन्हें यात्रा में घुसने से मना किया था, उसके बाद उन युवकों ने हंगामा करना शुरु कर दिया था. इसी बीच बॉबी की भी जान ले ली. हालांकि, दोनों उन युवकों को पकड़कर पुलिस को दे दिया गया है.