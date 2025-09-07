ETV Bharat / state

मेरठ में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या, दो गिरफ्तार

विसर्जन यात्रा में शामिल लोगों ने आरोपी युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंपा.

मेरठ में युवक की हत्या
मेरठ में युवक की हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 12:17 PM IST

2 Min Read

मेरठ: सरधना क्षेत्र में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान आपसी कहासुनी में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मृतक का नाम बॉबी गौतम (24) है. गौतम कपड़े के शोरूम पर काम करता था. हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है.

घटना शनिवार रात करीब 10 बजे की है. गंग नहर के पास मूर्ति विसर्जन के लिए काफी संख्या में युवक पहुंचे थे. इसी बीच कुछ युवक वहां पहुंचे और विवाद के बाद बॉबी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. जिससे वहां अफरातफरी मच गईं. खून से लथपथ बॉबी गिर गया. उसके बाद हमलावर फरार हो गए. हालांकि, इनमें से दो को लोगों ने पकड़ लिया. जिन्हें बाद में पुलिस को सौंप दिया गया. इधर, घायल बॉबी के साथियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने पकड़े गए युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

मौके पर मौजूद युवकों ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले से गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकली थी. कस्बे के रामलीला मैदान से गंग नहर की ओर जिस वक्त यात्रा गुजर रही थी, उसी वक्त जुलूस में कुछ लोग वहां आ गए. वे शराब के नशे में थे और बदसलुकी कर रहे थे. उन्हें यात्रा में घुसने से मना किया था, उसके बाद उन युवकों ने हंगामा करना शुरु कर दिया था. इसी बीच बॉबी की भी जान ले ली. हालांकि, दोनों उन युवकों को पकड़कर पुलिस को दे दिया गया है.

इस बारे में एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. कहा कि पकड़े गए आरोपियों में शेखर और अभिषेक हैं. दोनों सजातीय भी हैं. इनमें से एक से बॉबी का पूर्व में भी विवाद हुआ था. पुलिस ने मृतक युवक के शव को पंचनामा भरकर भेज दिया है.

यह भी पढ़ें: पितृ पक्ष शुरू; पहले दिन पूर्णिमा का श्राद्ध, 15 दिनों तक इन बातों का रखें ध्यान, यह करना है वर्जित

For All Latest Updates

TAGGED:

MEERUT GANESH IDOL IMMERSIONMEERUT YOUTH MURDERMEERUT DISPUTE MURDERमेरठ में युवक की हत्याMURDER IN MEERUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.